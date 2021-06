“His Dark Materials 3” sarà basato su “The Amber Spyglass” e costituirà l’ultimo capitolo della trilogia.

His Dark Materials 3: la stagione conclusiva della serie

HBO e BBC One hanno annunciato che la produzione di “His Dark Materials 3” è ufficialmente iniziata. La notizia è stata confermata insieme a un’immagine dei protagonisti della serie Dafne Keen e Amir Wilson che tengono in mano la lista per il primo giorno di riprese della terza stagione, che rivela anche che la storia sarà incentrata sul terzo libro della trilogia di Philip Pullman dal titolo “The Amber Spyglass”.

La produzione avrà luogo presso i Wolf Studios in Galles e in location sparse tra il Galles e l’Inghilterra. La terza stagione vedrà Will (Wilson), il portatore della lama sottile, e Lyra (Keen), la ragazzina della profezia, viaggiare attraverso più mondi per trovarsi e proteggersi a vicenda.

Oltre ai due protagonisti, molti altri interpreti riprenderanno i loro ruoli, tra cui Ruth Wilson nei panni di Mrs. Coulter, Simone Kirby in quelli di Mary Malone, Will Keen come Padre Presidente McPhail, Jade Anouka come Ruta Skadi, Ruta Gedmintas come Serafina Pekkala e James McAvoy come Lord Asriel.

Le aggiunte nel cast

Al cast di “His Dark Materilas 3” si sono aggiunte Adewale Akinnuoye-Agbaje (“Lost”) nei panni di Commander Ogunwe, Jamie Ward (“Tyrant”) in quelli di Father Gomez e Kobna Holdbrook-Smith (“Justice League” di Zack Snyder), Simon Harrison (“Everest”), e Chipo Chung (“Into the Badlands”) che saranno gli angeli ribelli Balthamos, Baruch e Xaphania. Tra i registi della terza stagione figurano Amit Gupta, Charles Martin e Weronika Tofilska.

L’adattamento della serie fantasy di Pullman è stato rinnovato nel dicembre 2020 per un’ultima stagione composta da otto episodi. Secondo il produttore esecutivo Dan McCulloch:

“Nel momento in cui abbiamo iniziato la prima stagione di His Dark Materials , avevamo mappato tutti e tre i romanzi per conoscere la direzione in cui stavamo andando. Ogni dettaglio e personaggio all’interno di questa incredibile opera di finzione è stato analizzato e discusso per quattro anni, e arrivare finalmente nei molti mondi di “The Amber Spyglass” è elettrizzante”.

Attualmente, la terza stagione di His Dark Materials non ha una data di premiere confermata. Le stagioni 1 e 2 sono attualmente disponibili per la visione su Sky on Demand.

23/06/2021