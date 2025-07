Highlander: il reboot con Henry Cavill e Russell Crowe si prepara a conquistare il grande schermo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il mondo del cinema si prepara a un nuovo capitolo della saga di Highlander, con un remake che promette di riportare in vita l’epica storia di guerrieri immortali. Il film, atteso da molti fan, vedrà Henry Cavill nel ruolo principale, un compito che fu di Christopher Lambert nell’originale del 1986. Al suo fianco, ci sarà Russell Crowe, un altro nome di spicco del panorama cinematografico. La regia è affidata a Chad Stahelski, noto per il suo lavoro nella serie di film John Wick, e il progetto è sostenuto da Amazon MGM Studios e United Artists.

Il cast e la produzione del reboot

Marisa Abela, giovane attrice in ascesa, si unisce al cast di Highlander, portando con sé una freschezza e un talento che hanno già catturato l’attenzione del pubblico. Abela ha recentemente vinto un BAFTA per la sua interpretazione nella terza stagione della serie HBO Industry, dimostrando di avere le carte in regola per affrontare un progetto di tale portata. La sceneggiatura del film è stata scritta da Michael Finch, e si basa sull’iconico cult degli anni Ottanta, che ha segnato un’epoca nel genere fantasy.

La produzione è guidata da Scott Stuber e Nick Nesbitt di United Artists, insieme a Neal H. Moritz e alla 87Eleven Entertainment, la casa di produzione di Stahelski. Il team di produzione include anche Josh Davis di Davis Panzer Productions e Louise Rosner. United Artists ha acquisito i diritti completi dell’originale, aprendo la strada a ulteriori sviluppi, tra cui la possibilità di una nuova serie legata al franchise.

La trama e l’eredità dell’originale

L’originale Highlander – L’ultimo immortale, diretto da Russell Mulcahy, ha lasciato un segno indelebile nella cultura pop. La storia ruota attorno a un’antica battaglia tra guerrieri immortali, intrecciando eventi del passato e del presente. Con un cast che include nomi illustri come Christopher Lambert e Sean Connery, il film ha guadagnato una solida fanbase nel corso degli anni, generando diversi sequel e una serie televisiva.

Le musiche iconiche dei Queen hanno ulteriormente elevato l’impatto del film, rendendolo un classico intramontabile. La nuova versione di Highlander si propone di catturare l’essenza di questa storia epica, portando con sé un mix di nostalgia e innovazione per le nuove generazioni di spettatori.

Marisa Abela: un talento in crescita

Marisa Abela ha già dimostrato il suo valore nel panorama cinematografico, avendo recitato in progetti di alto profilo. Oltre al suo recente successo in Industry, ha condiviso il set con attori di fama come Michael Fassbender e Cate Blanchett nel thriller di spionaggio Black Bag: Doppio Gioco, diretto da Steven Soderbergh. La sua interpretazione di Amy Winehouse nel biopic Back to Black le ha valso una nomination al BAFTA EE Rising Star Award, segnando un importante traguardo nella sua carriera.

Con il suo ingresso nel cast di Highlander, Abela si prepara a conquistare un pubblico ancora più vasto, portando il suo talento e la sua versatilità in un progetto che promette di essere un grande successo. La sua presenza nel film rappresenta una scelta strategica, in grado di attrarre sia i fan dell’originale che le nuove generazioni di cinefili.

Il reboot di Highlander si preannuncia come un evento cinematografico imperdibile, capace di rinnovare l’interesse per una storia che ha affascinato il pubblico per decenni. Con un cast di alto profilo e una produzione di qualità, il film si prepara a entrare nelle sale cinematografiche nei prossimi mesi, pronto a scrivere un nuovo capitolo nella saga degli immortali.

