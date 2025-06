Helena Prestes: Un nuovo capitolo dopo il Grande Fratello e sogni di collaborazioni italiane

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Helena Prestes, ex concorrente del Grande Fratello, sta vivendo un momento particolarmente intenso e ricco di opportunità dopo la sua uscita dalla casa. La modella brasiliana ha intrapreso un tour in diverse città italiane, partecipando a eventi che le hanno permesso di mostrare il suo talento e la sua personalità. Recentemente, ha preso parte a un’esperienza unica a bordo di un veliero, promossa da un noto marchio di moda. Durante questa avventura, Helena ha messo in mostra non solo le sue curve in costume, ma anche le sue abilità atletiche, cimentandosi nel wakeboard e tuffandosi in mare. Questi momenti di svago e divertimento sono stati condivisi con Giulia Calcaterra, influencer con oltre un milione di follower su Instagram, con la quale ha instaurato un legame autentico.

Un’esperienza indimenticabile a bordo di un veliero

L’evento a bordo del veliero ha rappresentato un’occasione imperdibile per Helena Prestes, che ha potuto vivere un’esperienza all’insegna del divertimento e della moda. La modella ha condiviso sui social diversi scatti che la ritraggono mentre si diverte a fare wakeboard e a tuffarsi in mare, momenti che hanno catturato l’attenzione dei suoi fan. La presenza di Giulia Calcaterra ha reso l’esperienza ancora più speciale, poiché le due donne hanno dimostrato di avere un’affinità sincera, scambiandosi sorrisi e momenti di complicità. Questo tipo di eventi non solo mette in luce il lato professionale di Helena, ma anche quello umano, mostrando come la moda possa unire le persone in esperienze condivise.

I sogni di Helena: un brand italiano nel suo futuro

Helena Prestes ha recentemente rivelato ai suoi follower su Instagram uno dei suoi sogni più grandi: collaborare con un marchio di moda italiano autentico. Con oltre 50 mila follower, la modella ha espresso la sua gioia per aver lavorato con Guess, sottolineando l’importanza di avere l’opportunità di collaborare con brand che rappresentano la tradizione e l’eccellenza italiana. I suoi messaggi sui social evidenziano non solo la sua passione per la moda, ma anche il desiderio di crescere professionalmente in un settore che ama profondamente. Questo sogno di lavorare con un brand italiano è emblematico della sua ambizione e della voglia di affermarsi nel mondo della moda, un campo in cui la qualità e l’autenticità sono fondamentali.

Un amore che cresce nonostante le difficoltà

Oltre alla sua carriera in ascesa, Helena Prestes sta vivendo anche un’importante storia d’amore con Javier Martinez. La loro relazione sembra procedere a gonfie vele, nonostante le recenti polemiche suscitate dalle dichiarazioni dell’ex fidanzato di Helena. Questi eventi hanno portato a qualche ombra sulla loro storia, ma la coppia ha dimostrato di essere forte e unita. La modella ha condiviso momenti di intimità e felicità con Javier sui social, evidenziando come il loro legame si stia consolidando. La combinazione di successi professionali e di una vita amorosa soddisfacente rende questo periodo particolarmente luminoso per Helena, che continua a conquistare il cuore dei suoi fan e a realizzare i suoi sogni.

