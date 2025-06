Helena Prestes: Seconda al Grande Fratello e Nuove Avventure in Sardegna e nel Kite Surf

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Helena Prestes, modella brasiliana, sta vivendo un periodo di grande entusiasmo dopo la sua recente partecipazione al Grande Fratello, dove ha conquistato il secondo posto. Attualmente, si trova in Sardegna per una meritata vacanza, accompagnata dal suo compagno Javier Martinez, conosciuto durante il reality show. La modella ha colto l’occasione per riunirsi con la famiglia di Javier, che risiede stabilmente sull’isola, creando momenti di convivialità e affetto.

Un incontro speciale in Sardegna

Durante il soggiorno in Sardegna, Helena ha avuto l’opportunità di incontrare il padre e i fratelli di Javier Martinez, il pallavolista argentino originario di Cordoba. Questo incontro ha rappresentato un momento significativo per la coppia, che ha condiviso esperienze e ricordi. Javier ha condiviso un post su Instagram, in cui si vede Helena al fianco di Juan, uno dei suoi familiari, accompagnato dalla didascalia: “Questi due.” La modella aveva già avuto modo di conoscere Juan in occasione della festa di compleanno di Javier, dove la famiglia ha dimostrato di accogliere calorosamente Helena nella loro vita.

La nuova collaborazione di Helena nel mondo del kite surf

Oltre ai momenti di svago, Helena Prestes ha annunciato una nuova collaborazione con un brand di kite surf, un passo importante per la sua carriera. Sul suo profilo Instagram, che conta 400 mila seguaci, ha condiviso il suo entusiasmo per questo sport che ha avuto un impatto profondo sulla sua vita. Nel suo messaggio, ha dichiarato: “Il kite surf ha cambiato completamente la mia vita. Non è solo uno sport, è uno stile di vita, una mentalità, un modo di riconnettermi con me stessa e far parte di un brand che incarna questo spirito mi rende davvero felice. Grazie Juniqua per aver creato qualcosa di così unico e potente.” Questa nuova avventura rappresenta un ulteriore passo nella sua carriera, dopo un’esperienza indimenticabile a bordo di un veliero con il brand Guess.

Un futuro luminoso per la modella brasiliana

Il momento attuale per Helena Prestes è caratterizzato da successi e nuove opportunità. Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello, la modella ha saputo capitalizzare la sua visibilità, intraprendendo collaborazioni significative che riflettono le sue passioni e il suo stile di vita. La sua esperienza nel kite surf non solo la connette con una comunità di appassionati, ma le permette anche di esprimere la sua personalità e il suo spirito avventuroso. Con il supporto della sua famiglia e del suo compagno, Helena si prepara a vivere nuove avventure, sia nel mondo della moda che in quello degli sport acquatici.

