Helena Prestes: la modella brasiliana si confida sui legami familiari e la vacanza in Egitto

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Helena Prestes, nota per la sua partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello, ha attirato l’attenzione non solo per la sua personalità schietta, ma anche per la sua storia d’amore con Javier Martinez. Attualmente in vacanza in Egitto, la modella sta trascorrendo momenti di relax tra mare e deserto, ma ha anche aperto il suo cuore ai follower su X, condividendo una riflessione profonda e personale riguardo al suo rapporto con la madre.

La vacanza in Egitto e la vita di coppia

Helena Prestes si trova in Egitto insieme al compagno Javier Martinez, dove stanno godendo di alcuni giorni di vacanza. Le immagini condivise sui social mostrano la coppia immersa in paesaggi mozzafiato, tra le acque cristalline del mare e le dune del deserto. Questo viaggio rappresenta per Helena un momento di evasione e felicità, ma al contempo è un’occasione per riflettere su aspetti più complessi della sua vita personale. La modella ha sempre dimostrato di essere una persona autentica, capace di esprimere le proprie emozioni senza filtri, e questo è evidente anche nelle sue recenti dichiarazioni.

La confessione sulla madre

Negli ultimi giorni, Helena ha condiviso con i suoi follower una confessione toccante riguardo al suo rapporto con la madre, con la quale non ha più contatti da molto tempo. In un post su X, ha espresso il dolore e la difficoltà di non sapere nulla della madre, evidenziando come, nonostante i momenti felici, ci sia sempre il timore di ricevere notizie tristi. Le sue parole, cariche di emozione, rivelano una vulnerabilità che molti possono comprendere: “È difficile a volte mi passa per la testa pensare che non so niente della mia mamma… in mezzo a questi momenti felici che possa arrivare una notizia infelice di morte.. e pensare che non l’ho vissuta e non la sento… :(”.

Il passato difficile e il legame interrotto

Helena Prestes ha già affrontato il tema del suo rapporto con la madre in passato, in particolare durante un’intervista a Verissimo. In quell’occasione, la modella aveva rivelato di non avere contatti con la madre da circa tre anni. La rottura del legame sembra essere avvenuta in seguito a una serie di eventi personali, tra cui la richiesta del suo ex fidanzato di formare una famiglia. Helena ha smesso di inviare supporto economico alla madre, il che ha portato a un allontanamento definitivo. “Da tre anni non la sento, forse due anni fa, da quando il mio ex fidanzato mi aveva chiesto una famiglia, io ho smesso di mandare soldi a mia madre e lei ha smesso di parlare con me, è sparita”, aveva dichiarato. Queste parole rivelano il dolore e la complessità di un legame familiare che, nonostante le difficoltà, continua a pesare nel cuore della modella.

La storia di Helena Prestes è un esempio di come le relazioni familiari possano essere intricate e cariche di emozioni. La sua capacità di condividere questi momenti di vulnerabilità la rende ancora più vicina ai suoi follower, che possono riconoscere in lei una persona reale, con gioie e dolori, proprio come tutti noi.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!