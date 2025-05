Helena Prestes: La modella brasiliana celebra Napoli prima di partecipare a Vip Champion

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Helena Prestes, la modella brasiliana che ha conquistato il pubblico italiano con la sua partecipazione al Grande Fratello, continua a essere al centro dell’attenzione anche dopo la sua uscita dalla casa. Dopo sei mesi di permanenza nel reality show, la sua carriera ha preso una piega entusiasmante, portandola a viaggiare tra Italia e estero per collaborazioni con marchi di fama. Recentemente, ha fatto tappa a Napoli, dove ha avuto l’opportunità di esplorare la città e gustare le sue specialità culinarie, prima di partecipare a un evento esclusivo sull’isola di Capri.

Un soggiorno indimenticabile a Napoli

Helena Prestes ha dedicato alcuni giorni alla scoperta di Napoli, una città che l’ha accolta calorosamente. Prima di dirigersi verso Capri per l’evento Vip Champion, la modella ha condiviso con i suoi follower su Instagram alcuni momenti significativi della sua visita. Tra le storie pubblicate, si notano scene di lei intenta a gustare una tipica pizza napoletana e a visitare i caratteristici Quartieri Spagnoli, accompagnata dal suo compagno Javier Martinez. La sua passione per la città è palpabile, tanto che ha espresso il suo affetto con una dedica: “Napoli ti amo”.

Questa frase, semplice ma carica di significato, riflette l’emozione che Helena ha provato durante il suo soggiorno. Napoli, con la sua storia, la sua cultura e la sua gastronomia, ha lasciato un’impronta nel cuore della modella, che ha approfittato dell’occasione per immergersi nella vita locale. La pizza, simbolo della tradizione culinaria partenopea, è stata solo una delle esperienze che ha arricchito la sua visita.

L’attesa per Vip Champion a Capri

Dopo aver esplorato Napoli, Helena Prestes si prepara a partecipare all’attesissimo evento Vip Champion, che avrà luogo sull’isola di Capri. La manifestazione, in programma per il 30 maggio, vedrà la presenza di numerosi volti noti, tra cui Alfonso Signorini, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, insieme ad altri ex concorrenti del Grande Fratello. La partecipazione di Helena a questo evento rappresenta un ulteriore passo nella sua carriera, che continua a crescere dopo il reality.

La modella, che ha già dimostrato il suo talento sfilando con un elegante abito bianco al Festival di Cannes, si presenta a Capri con un bagaglio di esperienze e un seguito sempre più numeroso. La sua presenza all’evento non è solo un’opportunità per farsi notare nel mondo dello spettacolo, ma anche un modo per continuare a condividere con i suoi fan i momenti più significativi della sua vita.

Helena Prestes, con il suo spirito avventuroso e la sua passione per la moda e la cultura, continua a scrivere la sua storia, lasciando un segno indelebile in ogni luogo che visita. La sua esperienza a Napoli è solo un capitolo di un racconto che promette di essere ricco di emozioni e successi.

