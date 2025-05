Helena Prestes e Javier Martinez: la loro avventura a Napoli tra fan e disavventure

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La storia d’amore tra Helena Prestes e Javier Martinez continua a catturare l’attenzione del pubblico, specialmente dopo la loro partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello. I due, noti per i loro momenti romantici e le avventure in giro per il mondo, si trovano ora a Napoli per motivi di lavoro. Qui, hanno vissuto un’esperienza inaspettata che hanno condiviso con i loro fan attraverso i social media.

Un arrivo a Napoli ricco di sorprese

Dopo aver partecipato al Festival di Cannes, la modella brasiliana Helena Prestes ha raggiunto Napoli insieme al pallavolista argentino Javier Martinez. La città partenopea è diventata il palcoscenico di un episodio curioso che ha coinvolto la coppia. Helena ha raccontato la loro esperienza in un video pubblicato sul suo profilo TikTok, dove conta circa 150 mila seguaci. Nel filmato, la modella esprime la sua gioia per la bellezza del luogo, menzionando un’attività di kitesurf che ha attirato la sua attenzione: “Siamo a Napoli, siamo andati in un posto meraviglioso e c’era kitesurf… c’era un vento… queste cose mi fanno troppo felice”.

L’incontro con i fan e la piccola disavventura

Helena e Javier non si aspettavano di essere accolti con tanto entusiasmo dai fan durante la loro permanenza a Napoli. In un successivo video su TikTok, Helena ha condiviso i dettagli di questa esperienza, descrivendo come la coppia sia stata “scioccata” dall’affetto ricevuto. “Qui a Napoli siamo rimasti scioccati, abbiamo fatto un altro Grande Fratello, occhi dappertutto, tanta gente, tante foto, siete stati carissimi”, ha dichiarato la modella.

Javier ha aggiunto che la coppia ha fatto tappa in un noto centro commerciale della zona, dove sono stati “assaliti” dai fan. La situazione è diventata così intensa che Helena ha scherzato: “Non possiamo più andare, sono cose che non possiamo più fare, non abbiamo fatto mezzo metro”. Nonostante l’imprevisto, entrambi hanno espresso la loro gratitudine per l’affetto dimostrato dai fan, sottolineando quanto sia bello ricevere tanto supporto durante la loro visita.

Un amore che conquista il pubblico

La storia d’amore tra Helena Prestes e Javier Martinez continua a incantare i loro seguaci, che seguono con interesse ogni passo della coppia. La loro avventura a Napoli non è solo un momento di lavoro, ma anche un’opportunità per rafforzare il legame con i fan e condividere momenti di gioia. La presenza costante dei fan e il loro affetto dimostrano quanto la coppia sia amata e seguita, rendendo ogni loro apparizione un evento speciale.

Con la loro spontaneità e il loro modo di interagire con il pubblico, Helena e Javier si confermano come una delle coppie più apprezzate del panorama televisivo italiano, portando un tocco di freschezza e autenticità nel mondo dello spettacolo.

