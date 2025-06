Helena Prestes: dal Grande Fratello a Napoli, ma con un occhio sull’Etna

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Helena Prestes, nota per la sua partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello, sta vivendo un periodo di grande successo sia nella sua carriera che nella vita personale. La modella brasiliana è tornata a Milano dopo una breve ma intensa vacanza tra Napoli e l’Isola di Capri in compagnia di Javier Martinez, un altro ex concorrente del reality. Con la prossima edizione del Grande Fratello prevista per settembre e condotta da Alfonso Signorini, la vita di Helena sembra essere in una fase di crescita e rinnovamento.

Un’estate tra Napoli e Capri

Dopo aver trascorso dieci giorni tra le bellezze di Napoli e Capri, Helena Prestes è tornata a Milano. Durante la sua vacanza, ha avuto l’opportunità di godere delle meraviglie del sud Italia insieme a Javier Martinez, con il quale ha condiviso momenti di relax e divertimento. Entrambi hanno partecipato all’ultima edizione di Vip Champions, un evento che ha visto la presenza di altri ex concorrenti del Grande Fratello, tra cui Lorenzo Spolverato. Tuttavia, sembra che i tre ex gieffini non abbiano interagito durante l’evento, mantenendo le loro esperienze separate.

La scelta di visitare Napoli e Capri non è stata casuale; queste località sono famose per la loro bellezza naturale e culturale. La dolce vita che caratterizza queste zone ha sicuramente offerto a Helena e Javier un’opportunità per staccare dalla frenesia della vita quotidiana e ricaricare le energie. La presenza di Helena sui social media, dove conta oltre 50 mila follower, ha permesso ai fan di seguirne le avventure e di apprezzare la sua bellezza e il suo stile di vita.

Preoccupazione per l’Etna

Nonostante i momenti di gioia e relax, Helena Prestes ha recentemente espresso la sua preoccupazione per la situazione del Vulcano Etna, che ha eruttato inaspettatamente, creando panico tra la popolazione siciliana. Attraverso un post su Instagram, la modella ha condiviso i suoi timori, scrivendo: “Paura dell’Etna. Madre Natura è così potente… lì è dove non possiamo fare nulla”. Questo messaggio ha messo in evidenza la sensibilità di Helena nei confronti delle questioni ambientali, un tema che le sta particolarmente a cuore.

Solo poche settimane fa, Helena aveva lanciato una raccolta fondi sui suoi profili social per sostenere la salvaguardia degli oceani, dimostrando un impegno attivo nella protezione dell’ambiente. La sua attenzione verso la natura e i suoi fenomeni è un aspetto che la distingue e la rende un personaggio pubblico consapevole e responsabile.

La situazione dell’Etna è monitorata costantemente dalle autorità competenti, e la preoccupazione di Helena riflette un sentimento condiviso da molti, considerando l’impatto che tali eventi possono avere sulla vita delle persone e sull’ecosistema. La modella, con la sua visibilità, riesce a portare l’attenzione su temi importanti, contribuendo a sensibilizzare il pubblico riguardo a questioni ambientali di grande rilevanza.

