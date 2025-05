Heidi Klum e Leni: un duo di stile al gala di New York tra eleganza e trasparenze

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Heidi Klum e la figlia Leni hanno catturato l’attenzione al King’s Trust 4th Annual Global Gala di New York, sfilando con look coordinati che celebrano la bellezza e il talento di due generazioni di modelle. La loro presenza sul red carpet ha messo in luce non solo il loro legame familiare, ma anche la loro passione condivisa per la moda, dimostrando che il glamour può essere un affare di famiglia.

Heidi Klum: eleganza e audacia in total black

Heidi Klum, a 51 anni, continua a essere un’icona di stile. Per l’evento, ha scelto un completo nero oversize in satin lucido, caratterizzato da un taglio maschile che esprime sicurezza e raffinatezza. La giacca ampia, con spalle pronunciate, e i pantaloni morbidi in seta, che richiamano l’eleganza di un boudoir rivisitato, rappresentano una scelta audace e contemporanea. La top model tedesca ha optato per pumps nere a punta, evitando gioielli vistosi per lasciare che il tessuto parlasse da solo.

I suoi capelli biondi, lisci e con riga centrale, sono stati curati da Italo Gregorio, mentre il trucco, realizzato dalla rinomata make-up artist Linda Hay, ha messo in risalto uno smokey eye intenso e una pelle luminosa. Heidi ha dimostrato di possedere un carisma naturale che la rende ancora più affascinante, apparendo rilassata e sicura di sé mentre posava per i fotografi.

Leni Klum: la freschezza della nuova generazione

Accanto a Heidi, Leni Klum ha rubato la scena con un look audace e sofisticato. A soli 21 anni, la giovane modella ha indossato un abito lungo in pizzo nero firmato Zuhair Murad, arricchito da micro-paillettes tono su tono. La silhouette corsetto e le trasparenze audaci hanno messo in evidenza la sua sensualità, senza mai scadere nella provocazione. Sotto l’abito, un corsetto a cuore ha aggiunto un tocco di eleganza, mentre l’acconciatura sleek con chignon teso ha completato il look.

Leni ha scelto orecchini oversize di diamanti firmati Wempe, dal valore di quasi 8.000 dollari, e un trucco più naturale rispetto a quello della madre, con eyeliner definito e labbra nude. La stylist Kristina Askerova ha saputo valorizzare la freschezza e l’audacia della giovane modella, creando un equilibrio perfetto tra eleganza e modernità.

Un legame speciale tra madre e figlia

Heidi e Leni Klum non sono nuove a momenti di moda condivisi. Nel mese di ottobre, hanno posato insieme per una campagna di lingerie di Intimissimi, suscitando reazioni contrastanti ma senza compromettere la loro voglia di collaborare. Leni ha dichiarato a Glamour Germany: “Cerco sempre di ricordarmi che qualunque cosa tu faccia, ci sarà sempre qualcuno a cui non piacerà. Non puoi controllarlo, e non puoi concentrarti troppo sul negativo”.

La giovane modella ha già partecipato a campagne per marchi prestigiosi come GHD, Swarovski e Dior Beauty. Recentemente, ha anche fatto un’apparizione in tre episodi della ventesima edizione di Germany’s Next Topmodel, il programma condotto da sua madre. Attualmente, Leni sta studiando interior design a New York, ma continua a coltivare la sua carriera di modella, bilanciando gli impegni accademici con le sfilate.

Leni ha riconosciuto il privilegio di avere un punto di partenza così favorevole, ma ha anche sottolineato il suo impegno: “Sto lavorando sodo, viaggio da sola, vado a scuola. Mia madre e io condividiamo semplicemente lo stesso amore per questo mondo”. La moda sembra aver già accolto Leni a braccia aperte, promettendo un futuro luminoso per la giovane promessa.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!