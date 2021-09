Hawkeye: rilascito il primo trailer della prossima serie Marvel

“Hawkeye” arriva con un poster dai toni natalizi e con il suo primo trailer. La serie andrà in onda in anteprima il 26 novembre.

Hawkeye: un trailer dal sapore natalizio

La Marvel ha finalmente rilasciato il primo trailer e il poster della prossima serie TV “Hawkeye”. L’Avenger preferito da tutti finalmente può avere una storia tutta sua. Su Disney+ vedremo Clint Barton, interpretato da Jeremy Renner, e la sua straordinaria capacità di scagliare frecce come un buon tiratore. La serie sarà presentata in anteprima su il 24 novembre.

Lo spettacolo si svolgerà dopo gli eventi di “Avengers: Endgame”, che hanno visto Clint Barton intraprendere un oscuro percorso di implacabili omicidi di massa in Asia dopo la scomparsa della sua famiglia durante il Blip. Ovviamente, non finisce qui, dato che Barton vedrà anche la sua amica Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) sacrificarsi per ottenere la Gemma dell’Anima su una montagna sul pianeta Vormir.

Il cast della nuova serie MCU

Oltre a Renner, la serie vedrà recitare, Hailee Steinfeld, Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d’Arcy James e Alaqua Cox. Florence Pugh riprenderà il ruolo di Yelena Belova in “Black Widow”.La serie è stata creata da Jonathan Igla (Mad Men) con Rhys Thomas ( Documentary Now! ) e il duo Bert e Bertie ( Troop Zero ) come registi.

L’uscita di “Hawkeye” è inserita in mezzo a quelle di “Eternals” e “Spider-Man: No Way Home”, dandoci una bella pausa tra le due storie su scala epica con ripercussioni potenzialmente enormi per l’intero MCU.

“Hawkeye” sarà presentato in anteprima su Disney+ il 24 novembre

Francesca Reale

14/09/2021