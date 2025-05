Harry Styles avvistato a Roma: l’ex membro degli One Direction tra la folla per l’arrivo del Papa

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il mondo della musica è sempre in fermento e, a volte, i suoi protagonisti si mescolano alla folla in modo inaspettato. È il caso di Harry Styles, il noto cantante britannico, che è stato avvistato ieri pomeriggio a Roma, precisamente in Piazza San Pietro, in occasione dell’arrivo del nuovo Papa Leone XIV, al secolo Robert Francis Prevost. L’artista, ex membro degli One Direction, ha attirato l’attenzione dei fan con un look casual e intrigante, che ha suscitato curiosità e qualche dubbio tra i presenti.

Un look che sorprende

Harry Styles ha scelto un outfit che lo ha reso quasi irriconoscibile: occhiali scuri, un baffetto che è diventato un trend del momento, una leggera barba e un cappellino grigio con la scritta “Techno is my boyfriend”. Questo look, sebbene informale, ha catturato l’attenzione di una fan che, mentre assisteva all’annuncio del Papa, ha avuto la fortuna di incrociare lo sguardo con il cantante. La giovane ha condiviso la sua esperienza su X, accompagnando il post con una foto che ritrae Styles. Tuttavia, non sono mancati scetticismi da parte di alcuni utenti sui social, che hanno ipotizzato che potesse trattarsi di un sosia.

Un cappello con una storia

Il cappello indossato da Harry Styles non è solo un accessorio di moda, ma rappresenta anche un legame con il mondo della haute couture. Questo particolare copricapo è diventato famoso grazie al suo amico Alessandro Michele, direttore creativo di Valentino, che ha rivoluzionato il concetto di moda maschile. Styles e Michele si sono conosciuti durante il periodo in cui il designer lavorava per Gucci, e il loro legame ha influenzato notevolmente lo stile del cantante. La scelta di indossare un cappello così distintivo ha quindi contribuito a confermare l’identità di Styles tra la folla e a dissipare i dubbi sulla sua presenza.

Un legame speciale con Roma

Non è la prima volta che Harry Styles viene avvistato a Roma. Il cantante ha una connessione particolare con la capitale italiana, che si è manifestata anche in occasioni precedenti. Spesso, Styles è stato visto in giro per le strade romane, talvolta in sella a una bicicletta. Durante una delle sue visite nella città eterna, ha fatto tappa al mercato di Porta Portese, un momento che è diventato virale grazie a un video che lo ritrae tra le bancarelle.

La sua affezione per Roma è tale che nel 2019 ha deciso di acquistare una casa a Civita di Bagnoregio, nei pressi di Viterbo. Secondo alcune indiscrezioni, Styles starebbe attualmente cercando un’altra abitazione nel centro di Roma, segno di un legame sempre più profondo con la città e la sua cultura.

Harry Styles continua a sorprendere i suoi fan con la sua presenza inaspettata e il suo stile unico, rendendolo un personaggio amato non solo nel mondo della musica, ma anche nella vita quotidiana.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!