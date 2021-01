Per tutti gli appassionati del maghetto di Hogwarts ecco di seguito una linea del tempo con gli eventi che hanno segnato il mondo magico di Harry Potter.

Harry Potter: una time line per comprenderne appieno le vicende

Il primo libro della famosa saga inglese: “Harry Potter e la pietra filosofale” uscì nel 1997. Nei primi anni per poter essere un Potterhead era sufficiente conoscere i romanzi. Tuttavia, è passato molto tempo da quando il mondo magico di Harry Potter era contenuto solo nei sette romanzi della Rowling. Da allora le pagine di J.K. hanno generato parchi a tema, letteratura supplementare, un’opera teatrale, innumerevoli siti web e, naturalmente, i franchise dei film di “Harry Potter” e “Animali fantastici”.

Mentre i film di “Harry Potter”sono abbastanza aderenti ai libri, pur prendendosi alcune libertà. I film di “Animali fantastici”, invece, stanno creando un tessuto narrativo tutto loro, con personaggi e trame che non erano mai esistiti nel Potterverse prima dei film.

Dunque per seguire il filo logico della saga che copre un arco temporale di oltre un secolo di eventi occorre una cronologia esplicativa. Naturalmente, i film tendono a non fornire date precise, quindi qualsiasi linea del tempo si deve considerare come una guida generale e non come una tabella di marcia inconfutabile.

Primo millennio

Durante il Medioevo (476-1492):

Viene fondato il Durmstrang Institute in Scandinavia

Nascono Salazar Serpeverde, Godric Grifondoro, Rowena Ravencalw e Helga Tassorosso.

Viene fondata in Scozia la Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts

Salazar Serpeverde crea la Camera dei Segreti sotto Hogwarts

Fine del X secolo

Helga Tassorosso crea la sua tazza magica.

Rowena Corvonero crea il suo diadema magico, incantandolo per aumentare l’intelligenza di chi lo indossa.

Salazar Serpeverde crea il suo medaglione magico, incantandolo in modo che solo un Serpeverde possa aprirlo.

Nasce Helena Corvonero. In seguito frequenterà Hogwarts e sarà smistata nella Casa dei Corvonero.

XI secolo

I quattro fondatori incantano il cappello con la loro intelligenza combinata. Da quel momento in poi, i primi anni di Hogwarts furono ordinati nelle loro Case dal Cappello Parlante.

incantano il cappello con la loro intelligenza combinata. Da quel momento in poi, i primi anni di Hogwarts furono ordinati nelle loro Case dal Cappello Parlante. Helena Corvonero ruba il diadema di sua madre e fugge da Hogwarts. Quando il barone di Serpeverde, innamorato di lei, viene mandato a cercarla, lei nasconde il diadema. Dopo essere stato respinto da Helena, il barone la accoltella a morte, poi si uccide. I due diventano quindi i fantasmi di Ravenclaw House (la Signora Grigia) e di Serpeverde (il Barone Insanguinato).

Rowena Corvonero muore.

Helga Tassorosso muore.

Salazar Serpeverde muore.

Godric Grifondoro muore.

XII Secolo

I tre fratelli Peverell ricevono o creano ciascuno un potente oggetto magico. Antiochia riceve la bacchetta di Sambuco, la bacchetta più potente esistente. Cadmus riceve la Resurrection Stone, che ha il potere di riportare in vita i morti. E Ignotus riceve il Mantello dell’Invisibilità, che ha il potere di nascondere chi lo indossa dal rilevamento. Le leggende dicono che questi oggetti, conosciuti come i Doni della Morte, fossero doni della Morte stessa, ma Albus Silente crede che siano stati creati dai fratelli, che erano essi stessi potenti maghi.

Qualche tempo prima del 1290 v iene fondata l’Accademia di Magia di Beauxbatons in Francia

Prima del 1292: Antioch Peverell viene ucciso nel sonno la notte dopo aver vinto il suo primo duello con la Bacchetta di Sambuco.

Cadmus Peverell muore impiccandosi dopo aver scoperto che la Pietra della Resurrezione è solo in grado di riportare in vita una versione spirituale della ragazza che amava.

Ignotus Peverell muore

1294: il primo Torneo Tremaghi si tiene tra Hogwarts, Durmstrang e Beauxbatons

XIX secolo

Gregorovitch acquisisce la Bacchetta di Sambuco e tenta di duplicarne i poteri.

Estate 1881 n asce Albus Silente

1885 N asce Ariana Dumbledore.

1895 Aberforth Dumbledore si iscrive a Hogwarts.

1899 Albus Dumbledore si diploma ad Hogwarts. Albus Dumbledore e Gellert Grindelwald si incontrano e hanno una relazione di due mesi durante la quale stringono un patto di sangue per non combattersi a vicenda. Aberforth Dumbledore si scontra con Gellert Grindelwald. Albus interviene e Ariana Dumbledore rimane uccisa.

Inizio del XX secolo

Tra il 1899 e il 1926 Gellert Grindelwald ruba la Bacchetta di Sambuco dal negozio di bacchette di Gregorovitch.

29 novembre 1918 Daily Prophet riferisce che la sicurezza a Hogwarts deve essere aumentata, a causa della minaccia rappresentata da Gellert Grindelwald.

Guerra mondiale dei maghi (1930-1945)

1938 Garrick Ollivander usa due penne di Fenix per modellare due bacchette, una fatta di tasso e l’altra fatta di agrifoglio. Silente va a cercare Tom Riddle al Wool’s Orphanage di Londra per informarlo che è un mago ed è stato accettato a Hogwarts. Tom Riddle acquista la bacchetta di tasso dal negozio di bacchette di Olivander. Tom Riddle si iscrive a Hogwarts e viene smistato alla Serpeverde.

1943 Tom Riddle interroga il suo maestro di pozioni, Horace Lumacorno, sulla possibilità di creare più Horcrux. Tom Riddle apre la Camera dei Segreti, uccide Maning Myrtle Warren e usa la sua morte per creare il suo primo Horcrux, il suo diario d’infanzia. Hagrid viene accusato di aver aperto la Camera dei Segreti e viene espulso.

agosto 1943 Tom Riddle uccide i suoi nonni paterni e suo padre, con l’omicidio di quest’ultimo crea il suo secondo horcrux.

1945 Tom Riddle si laurea a Hogwarts e si reca in Albania per trovare il diadema di Rowena Corvonero, che trasforma nel suo terzo Horcrux. Inizia a lavorare da Borgin e Burkes.

Albus Dumbledore sconfigge Gellert Grindelwald in un duello, ottenendo la Bacchetta di Sambuco.

Fine della guerra mondiale dei maghi, Grindelwald è imprigionato nel castello di Nurmengard. Segue un periodo di pace che va dal 1949 al 1969. In quegl’anni Severus Piton e Lily Evans diventano amici intimi da bambini.

La prima guerra dei maghi: 1970-1981

Voldemort raccoglie i suoi Mangiamorte, che includono Lucius Malfoy, Igor Karkaroff e Severus Snape. Voldemort affida a Lucius Malfoy il suo diario d’infanzia.

1971 Lily Evans, James Potter, Remus Lupin, Peter Pettigrew e Sirius Black si iscrivono a Hogwarts entrano a far parte della Casa dei Grifondoro. Severus Snape si iscrive a Hogwarts ed entra nella casa Serpeverde.

1978 maggio: James Potter, Lily Evans, Severus Snape, Remus Lupin, Peter Pettigrew e Sirius Black si sono diplomati a Hogwarts.

1979 Voldemort nasconde il suo quinto Horcrux, il medaglione di Salazar Serpeverde, in una grotta sul mare.

1980 Sybill Cooman fa una profezia su un ragazzo nato alla fine di luglio 1980, che avrà il potere di sconfiggere Voldemort.

Agosto 1980 Voldemort decide che la profezia riguardava Harry Potter e inizia a pianificare di uccidere i Potter. Piton va da Silente per implorarlo di proteggere Lily Potter. Silente è d’accordo, a condizione che Snape lasci i Mangiamorte e inizi a lavorare per lui. Piton accetta.

Ottobre 1980 Peter Pettigrew inizia a lavorare come spia per Voldemort.

1982 James Potter chiede a Sirius Black di essere il custode segreto dei Potter; Sirius suggerisce invece Peter Minus.

31 ottobre 1982 James e Lily Potter vengono uccisi da Voldemort. Harry sopravvive alla maledizione omicida di Voldemort, riflettendo l’incantesimo sul Signore Oscuro, distruggendo il suo corpo e facendo accidentalmente di Harry il suo sesto Horcrux.

1 novembre 1982 Harry Potter viene consegnato da Rubeus Hagrid alla famiglia Dursley.

Harry Potter tra le due guerre ( 1982-1995)

Giugno 1991 – maggio 1992 : Primo anno ad Hogwarts per Harry Potter. Distruzione della pietra filosofale e primo incontro con Voldemort.

Giugno 1992 – giugno 1993: durante il secondo anno alla scuola di Hogwarts viene aperta la Camera dei segreti e viene distrutto il primo horcrux di Voldemort, ovvero il suo diario di infanzia.

il suo diario di infanzia. Luglio 1993 – maggio 1994: terzo anno di Harry ad Hogwarts. Potter incontra Lupin, amico di suo padre nonché lupo mannaro, e Sirius Black, il suo padrino. Viene a conoscenza della vera identità di Peter Minus e del suo tradimento.

Giugno 1994 – giugno 1995: quarto anno di Harry ad Hogwarts. Durante il torneo Tremaghi Potter incontra di nuovo Voldemort che ha riacquistato i suoi poteri e la forma umana.

Seconda guerra dei maghi 1995 – 1998

Luglio1995- giugno 1996: Harry viene assalito insieme al cugino dai Dissennatori ed è costretto ad usare la magia. Viene espulso dalla scuola per aver usato i poteri fuori da Hogwarts. Alcuni maghi vengono a prenderlo e lo portano a casa di Sirius Black, sede dell’Ordine della Fenice, la società segreta guidata da Silente per combattere Voldemort. Harry e Silente vengono presi per bugiardi perché nessuno crede al ritorno di Voldemort. Dopo lo scontro a fine anno nel Ministero della Magia tra i Mangiamorte (seguaci di Voldemort) e l’Ordine della Fenice (l’associazione creata da Silente anni prima per contrastare Voldemort), il mondo magico verrà a sapere che è tornato. Durante lo scontro Bellatrix uccide suo cugino Sirius, la persona più cara ad Harry Potter.

Luglio 1996- 30 giugno 1997 : Il mondo babbano è colpito da strani avvenimenti: omicidi, crolli, uragani. Il primo ministro inglese è preoccupato e Caramell, il ministro del mondo magico, gli spiega che è tornato il mago oscuro. Harry torna a scuola a seguire il corso di Magia Avanzata Grado Ottimale per diventare Auror; sospetta che il suo compagno Draco sia stato costretto a diventare mangiamorte. Silente rivela a Harry la sua teoria a proposito degli Horcrux di Voldemort: secondo lui sono sette, con all’interno pezzi della sua anima in modo da mantenersi immortale. Harry lo accompagna alla ricerca di uno degli oggetti oscuri, ma al loro ritorno a Hogwarts trovano i Mangiamorte pronti ad uccidere il mago anziano. Piton lo uccide e fugge.

Luglio 1997- maggio 1998 : Harry non si reca a Hogwarts ma parte con Ron e Hermione alla ricerca dei rimanenti cinque Horcrux, mentre Voldemort prende il controllo del mondo magico.

Harry Potter e la battaglia di Hogwarts

Il 2 maggio 1998 dopo avere distrutto un Horcrux e scoperto il significato dei tre Doni della Morte Harry, Ron e Hermione continuano a cercare gli altri Horcrux, nel tentativo di distruggere Voldemort, che ora ha ottenuto la Bacchetta di Sambuco. Il Signore Oscuro scopre la ricerca di Harry e i suoi amici e lancia un attacco alla scuola di Hogwarts, dove il trio, gli allievi e tutti gli insegnanti tentano un’ultima resistenza contro le forze oscure.

XXI secolo: il futuro di Harry Potter e degli amici di sempre

Tra il 1998 e il 2004 Hermione e Ron si sposano, Harry e Ginny si sposano, Draco Malfoy si sposa.

2017 1 settembre Albus Potter si prepara a iscriversi a Hogwarts e i suoi genitori vengono a salutarlo al binario 9 ¾. È preoccupato di essere smistato nella Casa dei Serpeverde e Harry gli assicura che grandi maghi sono usciti dalla Casa dei Serpeverde, ma che il Cappello Parlante terrà in considerazione le sue preferenze. James Potter, Albus Potter, Rose Granger-Weasley e Scorpius Malfoy salgono a bordo dell’Espresso per Hogwarts, e i loro genitori guardano mentre si allontanano dalla stazione.

Maria Bruna Moliterni

28/01/2021