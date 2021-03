Come riportato da Hollywoodreporter, il principe Harry e Meghan Markle hanno trovato un leader per la loro società di produzione Archewell. E’ Ben Browning, presidente della produzione cinematografica e televisiva di FilmNation Entertainment.

Harry e Megan firmano un ricco accordo con Netflix

Un veterano nel finanziamento del cinema e nel mercato internazionale, Browning è entrato a far parte di FilmNation nel 2014. I suoi crediti di produzione includono l’attuale dramma di Emerald Fennell “Promising Young Woman”.

La coppia reale ha firmato un ricco accordo con Netflix nel settembre 2020 che copre serie TV, documentari, lungometraggi e programmi per bambini con e senza sceneggiatura. A dicembre, Harry e Meghan hanno firmato un esclusivo accordo pluriennale con Spotify con l’intenzione di ospitare e produrre podcast che elevino e intrattengano il pubblico. La partnership è iniziata con uno speciale per le vacanze ospitato dalla coppia con storie ispiratrici. Non è chiaro se Browning dirigerà anche i loro sforzi audio. Un portavoce della coppia ha rifiutato di commentare.

Il modesto Browning, i cui genitori sono britannici, ha avuto una rapida ascesa nel mondo del finanziamento cinematografico internazionale. Ha aiutato a confezionare e produrre una serie di titoli indipendenti di alto profilo, tra cui Passengers e Room, prima di entrare a far parte della prolifica società estera e di vendita di Glen Basner, FilmNation.

Reali in streaming

Harry e Meghan, che si sono allontanati dai doveri reali nel gennaio 2020, hanno detto che all’epoca “avrebbero lavorato per” essere finanziariamente indipendenti (anche se sia Harry che suo fratello William hanno ereditato milioni dalla madre). Nell’annunciare il loro accordo con Netflix, la coppia ha detto: “Il nostro obiettivo sarà creare contenuti che informino ma anche diano speranza”. Si ritiene che quell’accordo valga più di $ 100 milioni, mentre il successivo accordo Spotify è stato stimato in circa $ 25 milioni.

In un’intervista bomba con Oprah Winfrey che è andata in onda negli Stati Uniti il ​​7 marzo, Harry ha detto che la famiglia reale mi aveva “letteralmente tagliato fuori finanziariamente”. La coppia ha anche discusso delle accuse di razzismo tra la famiglia reale e Meghan ha rivelato un suo desiderio di suicidio.

Durante l’intervista con Oprah, Harry ha anche affermato che firmare ricchi accordi con Netflix e Spotify “non è mai stato parte del piano”, ma che un amico ha suggerito a lui e Markle di trovare lavoro in streaming per coprire il costo della loro nuova vita in California, incluso pagare “per mantenere la famiglia al sicuro”.

Maria Bruna Moliterni

11 ⁄ 03 ⁄ 2021