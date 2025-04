Harry e Meghan Markle si uniscono per proteggere i bambini dai pericoli dei social media

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il principe Harry e Meghan Markle tornano a far parlare di sé, questa volta non per le controversie legate alla loro uscita dalla famiglia reale, ma per un’iniziativa sociale che mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi dei social media per i bambini. I duchi di Sussex hanno lanciato un appello durante un evento a New York, presentando un memoriale dedicato alle vittime giovanissime di incidenti e violenze ispirate da contenuti online. In un’intervista esclusiva alla BBC, la coppia ha condiviso le proprie preoccupazioni e il desiderio di apportare un cambiamento significativo.

L’impegno sociale di Harry e Meghan

Harry e Meghan, entrambi attivamente coinvolti in cause sociali, hanno deciso di affrontare un tema delicato e attuale: l’impatto dei social media sulla vita dei più giovani. Durante l’intervista, Harry ha espresso il suo desiderio di vedere un futuro in cui non ci siano più bambini “persi” a causa delle insidie del mondo digitale. Il principe ha fatto riferimento ai suoi figli, Archie e Lilibet, sottolineando l’importanza di proteggerli da esperienze potenzialmente dannose. “La vita reale è migliore al di fuori dei social”, ha affermato, evidenziando la sua gratitudine per il fatto che i suoi bambini siano ancora troppo piccoli per essere esposti a queste piattaforme.

Questo messaggio di protezione dei minori arriva in un momento in cui Meghan ha recentemente parlato della sua carriera come imprenditrice, sebbene non si identifichi come influencer. La contraddizione tra le sue dichiarazioni e le sue attività sui social media ha suscitato discussioni, ma l’intento della coppia di affrontare il problema della sicurezza online rimane chiaro.

Il memoriale “Lost Screen”

In occasione dell’inaugurazione del memoriale “Lost Screen”, Harry e Meghan hanno voluto rendere omaggio alle vite spezzate da incidenti legati ai social media. L’installazione è composta da 50 smartphone, ognuno dei quali mostra le foto di giovani vittime. Queste immagini sono state fornite dai genitori delle vittime, che hanno aderito al “Parents’ Network”, un progetto sostenuto dalla Archewell Foundation, la fondazione benefica dei Sussex.

Il memoriale non è solo un tributo, ma anche un invito a riflettere su un fenomeno che, secondo i duchi di Sussex, non riceve l’attenzione necessaria. Durante la loro visita a New York, Harry e Meghan hanno sottolineato che la società deve fare di più per proteggere i bambini dai pericoli insiti nel mondo digitale.

Le dichiarazioni di Meghan Markle

Meghan ha aggiunto che il problema della sicurezza online ha una portata globale e che è fondamentale unirsi per proteggere i più vulnerabili. La sua affermazione che “i bambini devono essere protetti” ha risuonato con forza, evidenziando l’urgenza di affrontare questa questione. La coppia ha espresso la speranza che il loro impegno possa contribuire a una maggiore consapevolezza e a un cambiamento positivo nella società.

Con questo nuovo progetto, Harry e Meghan si pongono come portavoce di una causa importante, cercando di sensibilizzare l’opinione pubblica e stimolare un dibattito necessario su un tema che tocca da vicino molte famiglie. La loro iniziativa rappresenta un passo significativo verso la creazione di un ambiente più sicuro per i bambini nel mondo digitale.

