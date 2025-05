Gwyneth Paltrow difende la sua candela controversa: le dichiarazioni al Mindvalley Manifesting Summit

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Gwyneth Paltrow continua a far parlare di sé, questa volta per difendere la sua celebre candela al profumo di vagina, un prodotto che ha suscitato polemiche e dibattiti sin dal suo lancio nel 2020. Durante il Mindvalley Manifesting Summit che si è tenuto a Los Angeles, l’attrice ha affrontato le critiche con una certa ironia, rivelando dettagli sulla genesi del prodotto e sul suo significato.

La nascita della candela “This Smells Like My Vagina”

Nel 2020, il marchio di lifestyle di Gwyneth Paltrow, Goop, ha lanciato la candela dal prezzo di 75 dollari, intitolata “This Smells Like My Vagina”. Questo prodotto ha immediatamente catturato l’attenzione dei media e del pubblico, generando un’ondata di discussioni e controversie. Durante il summit, Paltrow ha raccontato come l’idea sia nata in un contesto di sperimentazione olfattiva. “Stavamo provando diversi profumi e, a un certo punto, ho percepito un odore che mi ha fatto pensare: ‘Oh, questo ha l’odore di…'”, ha spiegato l’attrice, sottolineando il suo approccio creativo e giocoso.

La reazione del pubblico è stata mista, con molti che hanno trovato l’idea provocatoria e divertente, mentre altri l’hanno considerata inappropriata. Paltrow ha rivelato che, inizialmente, pensava che il suo collaboratore, Douglas Little, stesse scherzando quando ha proposto di vendere un profumo con una simile denominazione. Tuttavia, la candela è stata messa in vendita e ha rapidamente “fatto esplodere internet”, come ha affermato l’attrice, evidenziando l’impatto che il prodotto ha avuto sui social media e nella cultura popolare.

La reazione del pubblico e la difesa dell’attrice

Nonostante le critiche ricevute, Gwyneth Paltrow ha deciso di mantenere la candela in vendita, ritenendo che fosse importante affrontare il tema della sessualità femminile in modo aperto e senza vergogna. “C’è un aspetto della sessualità femminile di cui credo siamo abituati a vergognarci molto”, ha dichiarato. L’attrice ha sottolineato come la sua scelta di non ritirare il prodotto sia stata motivata dalla volontà di sfidare le norme sociali e di promuovere un’immagine positiva del corpo femminile.

Paltrow ha descritto la sua iniziativa come “un po’ punk rock”, evidenziando la bellezza e la forza delle donne. La sua affermazione ha suscitato risate tra il pubblico presente, ma ha anche messo in luce la sua determinazione a sostenere un messaggio di empowerment femminile. In risposta a coloro che non condividono la sua visione, Paltrow ha usato un linguaggio diretto, affermando: “Vadano a farsi fottere”. Questa dichiarazione ha ulteriormente evidenziato la sua posizione ferma e la sua volontà di affrontare le critiche senza timore.

L’eredità della candela e il futuro di Goop

La candela “This Smells Like My Vagina” ha lasciato un segno indelebile nel panorama dei prodotti di bellezza e lifestyle, diventando un simbolo di provocazione e discussione. La sua popolarità ha spinto Goop a esplorare ulteriormente il mercato dei prodotti per il benessere e la bellezza, mantenendo un approccio audace e innovativo. Paltrow ha dimostrato che, nonostante le polemiche, è possibile affrontare temi delicati con umorismo e autenticità.

Con il continuo sviluppo del marchio Goop, l’attrice sembra intenzionata a portare avanti la sua missione di sfidare le convenzioni e promuovere una visione più aperta e inclusiva della sessualità e del benessere femminile. La sua esperienza con la candela ha dimostrato che, in un mondo in cui le opinioni possono essere polarizzate, c’è spazio per il dialogo e la riflessione su argomenti spesso considerati tabù.

