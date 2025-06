Guè Pequeno si racconta: tra dipendenze, dissidi con Fedez e la vita da rapper

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il rapper Guè Pequeno è stato ospite della quinta puntata di “Belve“, il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai2. Durante l’intervista, Guè ha affrontato temi delicati come le dipendenze, il suo rapporto con Fedez e le esperienze personali che lo hanno segnato. Con sincerità, ha condiviso dettagli della sua vita, rivelando un lato vulnerabile e umano che spesso sfugge all’immagine pubblica di un artista.

La distanza da Fedez e il mondo del gossip

Nel corso della trasmissione, Guè ha chiarito il suo rapporto con Fedez, tracciando una netta linea di demarcazione. Ha affermato: «Tra noi non ci siamo mai presi. Fedez è un personaggio. Con intelligenza fa gossip, fa pubblicità, fa cose che non sono il mio». La conduttrice ha chiesto se considerasse un errore aver lanciato Fedez con la sua etichetta, ma Guè ha risposto con decisione: «No». La distanza tra i due artisti diventa più evidente quando si discute di strategie e visibilità nel mondo dello spettacolo. Guè ha espresso il suo disinteresse per chi cerca costantemente l’attenzione mediatica, affermando: «Se vedo una persona sempre nei gossip, che fa apposta a cadere in bici per far parlare di sé, non mi piace».

Successo e dedizione: il punto di vista di Guè

Parlando del suo successo, Guè ha messo in luce la fatica e il lavoro che ci sono dietro. Ha dichiarato: «Tutti cerchiamo successo, ma io non faccio soldi e successo per una relazione con una persona o perché metto mia figlia in mano. Io mi faccio un culo così». Ha sottolineato che non vende esclusive e che il suo approccio alla musica è profondamente diverso da quello di altri artisti. Questa affermazione mette in risalto il suo desiderio di autenticità e il rifiuto di compromessi che possano mettere in discussione la sua integrità artistica.

Le dipendenze e le esperienze di vita

Guè non ha esitato a parlare delle sue esperienze con le dipendenze, affermando di conoscere molti cantanti della musica leggera che, a suo avviso, hanno problemi più gravi rispetto ai rapper. Quando la Fagnani gli ha chiesto come stesse affrontando i suoi “demoni”, Guè ha risposto senza mezzi termini: «Io ho provato tutto, tranne alcune cose. Le dipendenze, la droga, la malavita sono un’esperienza che fanno parte della mia vita ma non lo consiglio a nessuno, è completamente distruttiva. A me ha rovinato la vita». Questa dichiarazione mette in luce la consapevolezza di Guè riguardo agli effetti devastanti delle dipendenze e il suo desiderio di avvertire gli altri.

Il rapporto con il sesso e OnlyFans

Il rapper ha anche parlato senza filtri del suo rapporto con il sesso e delle spese sostenute su piattaforme come OnlyFans. Ha rivelato di aver speso oltre 5mila euro in pochi giorni, paragonando queste piattaforme a giochi d’azzardo. Già un paio d’anni fa, Guè aveva confessato di essere «dipendente da OnlyFans», e quando la Fagnani ha chiesto se la sua attività su internet fosse stata una “belvata”, lui ha risposto: «No, ma sono stato un precursore». Ha anche raccontato un episodio in cui ha provocato un incendio in un hotel mentre fumava, sottolineando l’imprevedibilità della sua vita.

Chiarimenti e fraintendimenti sul palco di Sanremo

Guè ha colto l’occasione per chiarire un episodio controverso avvenuto durante il Festival di Sanremo. Molti avevano interpretato il suo gesto come un supporto a Geolier, ma lui ha smentito questa interpretazione: «Sfato un mito, non era per aiutarlo. Noi abbiamo questa gestualità tra rapper. Senza sforzi mi hanno fatto uscire benissimo». Questo chiarimento evidenzia come spesso le azioni degli artisti possano essere fraintese dal pubblico e dai media.

L’animo gentile di Guè e le esperienze di tradimento

Alla domanda se si considerasse un “buono”, Guè ha risposto affermativamente, spiegando che il suo comportamento nei confronti degli altri riflette la sua natura. Ha affermato: «Sì, altrimenti non l’avrei preso in quel posto come tante volte è successo». Inoltre, ha rivelato di avere «un animo gentile, attratto dall’oscurità». Quando la conduttrice gli ha chiesto se fosse mai stato tradito, Guè ha risposto: «Assai! Amici e colleghi». Questa affermazione mette in evidenza la vulnerabilità del rapper e il suo rapporto complesso con le persone che lo circondano.

