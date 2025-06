Guè Pequeno: La storia del rapper milanese che ha conquistato l’Italia

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Guè Pequeno, nome d’arte di Cosimo Fini, è uno dei rapper più influenti della scena musicale italiana. Nato a Milano il 25 dicembre 1980, ha saputo farsi strada nel mondo della musica, diventando un punto di riferimento per molti giovani artisti. Con una carriera che affonda le radici negli anni ’90, Guè ha saputo evolversi e rimanere rilevante nel panorama musicale contemporaneo.

Le origini e la carriera musicale di Guè Pequeno

La carriera di Guè Pequeno ha avuto inizio nel 1996, quando ha fondato il gruppo Sacre Scuole insieme a Dargen D’Amico e Jake La Furia. Questo trio ha segnato l’inizio di un percorso che lo avrebbe portato a diventare una figura centrale nel rap italiano. Dopo lo scioglimento delle Sacre Scuole, Guè ha co-fondato i Club Dogo, un altro gruppo che ha avuto un impatto significativo sulla scena musicale. Con i Club Dogo, ha pubblicato sette album, molti dei quali hanno ottenuto un grande successo di pubblico e critica.

Nel 2011, Guè ha deciso di intraprendere la carriera da solista, pubblicando l’album “Il ragazzo d’oro“, che ha segnato un nuovo capitolo della sua vita artistica. Questo lavoro è stato seguito da altri album di successo come “Bravo ragazzo” nel 2013 e “Mr. Fini” nel 2020. Tra le sue canzoni più celebri si trovano brani come “Brivido“, “Bling Bling ” e “Lamborghini“, che hanno contribuito a consolidare la sua fama e a farlo conoscere anche al di fuori dei confini nazionali.

Guè Pequeno è riconosciuto per il suo stile unico e per la capacità di mescolare diversi generi musicali, rendendo la sua musica accessibile a un pubblico vasto. La sua evoluzione artistica è stata accompagnata da una continua ricerca di nuove sonorità e collaborazioni con altri artisti, dimostrando una versatilità che lo distingue nel panorama musicale italiano.

Vita privata e relazioni sentimentali di Guè Pequeno

La vita privata di Guè Pequeno ha attirato l’attenzione dei media, in particolare per le sue relazioni sentimentali. Nel 2019, ha iniziato una storia d’amore con la modella cubana Yusmary Ruano, dalla quale è nata la figlia Celine nel dicembre 2021. Nonostante la separazione avvenuta in seguito, Guè e Yusmary hanno mantenuto un buon rapporto, dimostrando di mettere al primo posto il benessere della loro bambina.

Nel corso degli anni, il rapper è stato legato a diverse figure del mondo dello spettacolo, tra cui Nicole Minetti, Elena Morali e Sara Tommasi. Recentemente, nel 2024, si è parlato di una possibile frequentazione con l’attrice Vera Gemma, ma nessuna conferma ufficiale è stata fornita da parte dei diretti interessati. La vita sentimentale di Guè è spesso oggetto di gossip, ma lui tende a mantenere un certo riserbo su questi aspetti, preferendo concentrarsi sulla sua carriera musicale.

Curiosità e aspetti personali di Guè Pequeno

Oltre alla sua carriera musicale, Guè Pequeno ha alcune curiosità che lo rendono ancora più interessante. È nato con una ptosi palpebrale all’occhio sinistro, una condizione che gli impedisce di aprire completamente la palpebra. Questo difetto fisico è diventato un tratto distintivo del suo personaggio artistico, contribuendo a creare un’immagine unica e riconoscibile.

In un’intervista, Guè ha parlato della sua personalità, descrivendosi come una persona particolare e introversa. Ha rivelato che, nonostante non fosse timido, tendeva a essere riservato, un aspetto che ha influenzato la sua musica e il suo modo di relazionarsi con il mondo esterno.

Nel 2023, ha anche condiviso un aspetto più personale della sua vita, ammettendo di aver sviluppato una dipendenza dalla piattaforma OnlyFans, arrivando a spendere oltre 5.000 euro al mese. Ha raccontato che il suo commercialista inizialmente sospettava che fosse vittima di una truffa online, ma Guè ha chiarito che era lui stesso a spendere ingenti somme a qualsiasi ora del giorno e della notte. Questo aneddoto offre uno sguardo più intimo sulla vita di un artista che, nonostante il successo, affronta anche sfide personali.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!