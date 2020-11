“Grey’s Anatomy”, Owen Hunt e il suo amore per l’amore

Kevin McKidd, che in Grey’s Anatomy” interpreta il ruolo di Owen Hunt, si è unito al cast del famoso medical drama nel lontano 2008.

Grey’s Anatomy: Owen Hunt e la sua complessa personalità

Shonda Rhimes è la brillante creatrice della serie di successo “Grey’s Anatomy”, medical drama che ruota attorno a un gruppo affiatato di professionisti che vivono a Seattle. L’azione di sviluppa a partire da casi medici presentati in ogni episodio e una linea verticale in cui ogni personaggio porta avanti la propria vita professionale e sentimentale. ABC ha lanciato per la prima volta lo show televisivo nel 2005. Sedici stagioni dopo, “Grey’s Anatomy” è ancora un enorme successo.

I personaggi ben delineati sono uno dei tanti motivi per cui la serie ha così tanti fan e spettatori. Meredith Grey, Alex Karev, Miranda Bailey e Richard Webber sono solo alcuni dei nomi e dei volti che sono diventati i punti fermi dell’amata serie. Anche, Owen Hunt, sebbene sia entrato nello show durante la quinta stagione, è riuscito a conquistare fan e spettatori con la sua personalità complessa e affascinante.

Kevin McKidd, un interprete carismatico

Kevin McKidd è l’attore di talento che ha ottenuto il ruolo del dottor Owen Hunt. L’interprete è nato e cresciuto in Scozia e si è interessato al teatro in giovane età. Successivamente ha abbandonato gli studi di ingegneria per inseguire i suoi sogni di recitazione. La carriera di McKidd come attore è iniziata sul palcoscenico per poi proseguire al cinema con titoli come “Small Faces” e “Trainspotting”. McKidd è generalmente associato a Lucio Voreno, il protagonista della serie televisiva “Roma”. La partecipazione regolare a “Grey’s Anatomy” ha aumentato il suo successo e la sua reputazione.

La storia del dottor Hunt

Il dottor Owen Hunt è stato presentato per la prima volta agli spettatori durante la quinta stagione di “Grey’s Anatomy”. Prima di arrivare al Seattle Grace, Hunt era un chirurgo traumatologico per l’esercito. Da subito il personaggio ha provato attrazione per Christina Yang. Poi, a Hunt è stato offerto un posto a tempo pieno in ospedale e la coppia ha iniziato a frequentarsi. La Yang è stata uno dei tanti interessi amorosi del medico, forse il più importante.

Il disturbo da stress post-traumatico è un altro elemento della vicenda personale di Owen. Dopo aver assistito alla morte di tutto il suo plotone, Hunt è stato congedato con onore. Nelle stagioni più recenti, fan e follower lo hanno visto adottare un bambino. La sua natura impulsiva lo ha portato a vivere situazioni contorte, ma sempre con buone intenzioni.

Il dottor Owen Hunt è noto per il suo amore per l’amore. Molte delle sue storie ruotano attorno all’idea di sistemarsi e mettere su famiglia, anche se per lui è più facile a dirsi che a farsi. Il personaggio di Owen è stato fidanzato quattro volte e ha divorziato due volte. Il pubblico è venuto a sapere di un fidanzamento passato che Hunt ha deciso di annullare con una ragazza di nome Beth. Christina Yang e Hunt si fidanzano e si sposano, per poi divorziare per diverse vedute sulla famiglia. Amelia Shepherd è la sua successiva compagna. Anche loro si fidanzano, si sposano e alla fine si lasciano.

Quando Owen finalmente si riunisce con la sua migliore amica di lunga data, Teddy, sembra che la donna giusta sia arrivata. I due concepiscono un bambino insieme e stanno per sposarsi quando Hunt scopre che Teddy lo sta tradendo con il suo ex.

Un personaggio veramente sfortunato in amore. Si spera che la vita sentimentale del carismatico dottor Hunt prenda una svolta più promettente nella nuova stagione di “Grey’s Anatomy”.

Lorenzo Buellis

23/11/2020