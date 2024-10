Grande Fratello, ascolti deludenti spingono Mediaset a cambiare il palinsesto

L’inizio della nuova edizione del Grande Fratello ha coinciso con una serie di sfide inaspettate, tra cui ascolti sotto le aspettative. Con un palinsesto che prevedeva due appuntamenti settimanali, il programma ha faticato a trovare il suo pubblico, a tal punto da spingere Mediaset a riconsiderare la sua programmazione. Le statistiche di ascolto evidenziano un trend negativo che ha portato alla riduzione dei giorni di messa in onda, sollevando interrogativi e preoccupazioni tra i concorrenti e il pubblico.

Ascolti in calo e scelte di programmazione

Il Grande Fratello ha debuttato in prima serata su Canale 5 con grande attesa, ma i risultati delle prime puntate sono stati allarmanti. La prima serata ha fatto registrare il minimo storico in termini di spettatori. La situazione ha continuato a peggiorare, culminando in una triste amara realtà, con il programma che ha totalizzato meno di due milioni di visualizzazioni durante alcune puntate. Una leggera ripresa è stata notata lunedì 7 ottobre, quando la trasmissione ha raccolto 2.293.000 spettatori e un 18,45% di share. Tuttavia, questa flessione ha portato gli strateghi di Mediaset a rivedere le sorti del reality.

La decisione di ridurre le puntate a un solo appuntamento settimanale, il lunedì sera, è stata comunicata da Alfonso Signorini, conduttore del programma, durante l’ultima puntata. Signorini ha sottolineato l’importanza di questo cambiamento, evidenziando i problemi riscontrati negli ascolti. Questa mossa segue il trend crescente di altre trasmissioni e la necessità di migliorare la performance del Grande Fratello, ora più che mai sotto osservazione.

La reazione dei concorrenti

I concorrenti all’interno della Casa più spiata d’Italia hanno mostrato varie reazioni alla notizia del cambiamento. Alcuni di loro si sono messi in discussione e hanno iniziato a porsi domande su come mai la notizia sia arrivata solo dopo che il cambiamento fosse già deciso. Michael Castorino ha sollevato interrogativi su come, durante le conversazioni precedenti, non fosse stata menzionata la modifica al palinsesto.

Javier Martinez ha avanzato l’ipotesi che Mediaset possa aver bisogno di spazio per altre produzioni, riflettendo sulle potenzialità dietro questa ristrutturazione del programma. La conversazione continua ed è diventata motivo di tensione e preoccupazione tra i protagonisti, come testimoniato dall’intervento di Lorenzo Spolverato, il quale ha fatto notare l’inopportunità di discutere di questi temi durante il programma. Luca Calvani ha prontamente commentato la situazione, rendendosi conto della fragilità della situazione attuale. La consapevolezza di non stare rispettando le aspettative sembrava farsi strada tra i gieffini.

Il futuro del Grande Fratello

Attualmente, il futuro della trasmissione rimane incerto. Le voci indicano che il Grande Fratello potrebbe continuare a essere trasmesso solo il lunedì per i prossimi due mesi, ma l’ufficialità di questa scelta non è stata confermata da Mediaset. Nel frattempo, giovedì 10 ottobre, al posto dell’atteso Grande Fratello, andrà in onda la serie turca Endless Love, una programmazione che potrebbe rispecchiare il tentativo della rete di attrarre un pubblico diverso, diversificando le proposte nell’access prime time.

Il reality show, pertanto, si trova in una fase critica, in cui è necessario rivedere non solo il palinsesto, ma anche potenzialmente la formula e il contenuto del programma, affinché possa rispondere alle aspettative di un pubblico in evoluzione e recuperare la fiducia degli spettatori.