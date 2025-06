Gollum: il misterioso seguace di Frodo nella trilogia de Il Signore degli Anelli

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La trilogia cinematografica de Il Signore degli Anelli, diretta da Peter Jackson, ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama del cinema fantasy. Tra i tanti personaggi che popolano questo epico racconto, Gollum emerge come una figura complessa e affascinante. La sua presenza, anche quando sembra assente, è fondamentale per comprendere la trama e le dinamiche tra i protagonisti. Questo articolo esplora il ruolo di Gollum e il suo legame con Frodo, rivelando dettagli che potrebbero far rivalutare il personaggio.

La presenza costante di Gollum

Fin dalle prime sequenze de La compagnia dell’anello, Gollum si rivela un osservatore silenzioso e inquietante. La sua storia inizia con l’anelito verso l’Unico Anello, che lo ha trasformato da Smeagol a Gollum. Sebbene il suo ingresso ufficiale nella narrazione avvenga nelle miniere di Moria, dove Frodo si accorge della sua presenza e Gandalf lo identifica, è importante notare che Gollum segue Frodo fin dall’inizio del viaggio. Questo aspetto, spesso trascurato, suggerisce una connessione profonda tra i due personaggi, che si sviluppa nel corso della storia.

Nei libri di J.R.R. Tolkien, non viene specificato come Frodo riesca a fuggire dalle miniere dopo che il passaggio è stato distrutto, ma è chiaro che Gollum è presente anche in altre località chiave, come Lothlórien. Qui, la compagnia viene ospitata dalla Dama Galadriel e da Celeborn. Gollum continua a seguire Frodo e Sam, rimanendo nell’ombra, fino a quando non si palesa in un momento cruciale. Questo comportamento evidenzia la sua dipendenza dall’Anello e la sua determinazione a non perderlo di vista, nemmeno per un attimo.

La complessità del personaggio di Gollum

Gollum è un personaggio che suscita una serie di emozioni contrastanti. La sua devozione all’Unico Anello lo porta a compiere azioni disperate e rischiose, dimostrando quanto sia profonda la sua ossessione. Questo aspetto rende la sua figura tragica e, in un certo senso, commovente. La pietà che Bilbo e Frodo provano nei suoi confronti diventa ancora più significativa quando si considera il suo passato e la sua trasformazione in Gollum.

La dualità del suo carattere, rappresentata dalla lotta interna tra Smeagol e Gollum, offre uno spaccato della sua psiche. Da un lato, c’è il Smeagol vulnerabile, che desidera riconnessione e accettazione; dall’altro, c’è il Gollum maligno, consumato dall’avidità e dalla paura di perdere l’Anello. Questa complessità rende Gollum uno dei personaggi più affascinanti e sfaccettati dell’intera saga, capace di suscitare sia repulsione che compassione.

L’importanza di Gollum nella trama

Il ruolo di Gollum nella trama de Il Signore degli Anelli va oltre la sua semplice funzione di antagonista. Egli rappresenta un elemento chiave nel percorso di crescita di Frodo, il quale deve confrontarsi con la tentazione e il potere distruttivo dell’Anello. Gollum, in questo senso, diventa un catalizzatore per il cambiamento e la maturazione del protagonista. La sua presenza costante serve a ricordare a Frodo il pericolo che l’Anello rappresenta e la fragilità della sua missione.

Inoltre, Gollum incarna il tema della corruzione e della redenzione, elementi centrali nell’opera di Tolkien. La sua storia è una riflessione sulla perdita e sulla possibilità di recupero, che si intreccia con il destino di Frodo e degli altri membri della compagnia. La sua evoluzione, dalla figura di un semplice seguace a quella di un personaggio complesso e tragico, arricchisce la narrazione, rendendo ogni interazione significativa.

Gollum nel futuro della saga

Con l’annuncio di un nuovo film dedicato a Gollum, l’interesse per questo personaggio è destinato a crescere ulteriormente. La sua storia, ricca di sfumature e contraddizioni, offre un terreno fertile per esplorazioni narrative più approfondite. I fan della saga possono aspettarsi di vedere nuovi aspetti della sua personalità e della sua storia, che potrebbero rivelare ulteriori dettagli sulla sua vita e sulla sua connessione con l’Anello.

