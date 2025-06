Gli aristo-influencer: come le nuove generazioni nobili conquistano i social media

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Nel panorama contemporaneo, i membri delle famiglie nobiliari europee si sono trasformati in veri e propri influencer, utilizzando i social media per rimanere rilevanti e connessi con il pubblico. Questi aristo-influencer non solo promuovono le loro passioni e stili di vita, ma contribuiscono anche a modernizzare l’immagine delle monarchie, rendendole più accessibili e vicine alle nuove generazioni. Scopriamo insieme chi sono i protagonisti di questo fenomeno e come stanno cambiando il modo di comunicare delle famiglie reali.

I più seguiti su Instagram

Tra i nomi più noti nel mondo degli aristo-influencer spicca il principe ereditario di Dubai, Hamdan Bin Mohammed bin Rashid al Maktoum, conosciuto come Fazza. Nato nel 1982, è un personaggio poliedrico: paracadutista, sommozzatore, poeta e amante degli animali e della fotografia. Con un seguito di 17 milioni di follower, Fazza condivide momenti della sua vita quotidiana, mostrando un lato umano e accessibile della monarchia.

Al secondo posto troviamo il principe Abdul Mateen del Brunei, che conta 3,1 milioni di follower. Pilota di elicotteri nella Royal Air Force, il principe ama postare foto in divisa militare e condividere le sue avventure, tra cui viaggi e partite di polo. Un altro nome di spicco è Meghan Markle, duchessa del Sussex, che ha accumulato 2,7 milioni di seguaci. Recentemente, ha lanciato il marchio ‘As Ever’, dedicato a prodotti alimentari e articoli lifestyle, ampliando ulteriormente la sua influenza nel mondo del business.

La principessa Eugenie di York, cugina di Harry, è un’altra figura di rilievo con 1,8 milioni di follower. È nota per il suo impegno sociale e per aver presentato Meghan al principe. Lady Kitty Spencer, nipote di Lady Diana, ha conquistato oltre 700mila fan come modella e testimonial di marchi prestigiosi. Infine, Mike Tindall, ex rugbista e marito di Zara Phillips, ha un seguito di 587mila persone, grazie alla sua personalità affabile e al suo legame con la famiglia reale.

L’importanza della comunicazione moderna

L’uso dei social media da parte di queste figure aristocratiche non è solo una questione di immagine, ma rappresenta un modo per entrare in contatto con il pubblico e promuovere le proprie passioni. Philippe Moreau Chevrolet, professore di comunicazione a Sciences Po di Parigi, sottolinea come questi giovani nobili siano in grado di adattarsi ai nuovi mezzi di comunicazione, creando un legame più diretto con le persone.

Tra gli aristo-influencer che si fanno notare per il loro impegno e le loro passioni troviamo Mafalda di Bulgaria, cantautrice e musicista, e Victoria de Marichalar, figlia dell’Infanta Elena di Spagna, appassionata di moda e haute couture, con 339mila follower. Anche Constantin Alexios di Grecia e Leah Isadora Behn, nipote dei monarchi norvegesi, hanno trovato nei social un modo per esprimere la loro creatività e il loro stile di vita.

Un nuovo modo di vivere la nobiltà

Per molti di questi aristocratici, i social media rappresentano un’opportunità per affrancarsi dalla routine quotidiana e per esplorare nuove strade professionali. Maria Chiara e Maria Caroline de Bourbon-Sicile, ad esempio, hanno intrapreso stage presso Sotheby’s e al Museo oceanografico del Principato di Monaco, con l’obiettivo di lanciare un proprio brand di accessori. Anche Maria Olympia di Grecia, con 303mila follower, ha saputo sfruttare la sua immagine, diventando testimonial per marchi come Vuitton, Michael Kors e Acquazzurra, oltre a lavorare come redattrice per Moda Operandi.

Questi esempi dimostrano come la nobiltà contemporanea stia cambiando, abbracciando le nuove tecnologie e i social media per rimanere rilevante e connessa con il mondo. I giovani aristocratici non sono più solo figure di rappresentanza, ma veri e propri protagonisti del panorama sociale e culturale attuale.

