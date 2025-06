Giuseppe Giofré: dalla Calabria ai palchi di Hollywood, la storia di un ballerino di successo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Giuseppe Giofré, 32 anni, è un nome che risuona con forza nel panorama della danza internazionale. Originario di Gioia Tauro, ha intrapreso un percorso artistico che lo ha portato a calcare i palchi di Los Angeles, collaborando con star del calibro di Jennifer Lopez e Taylor Swift. La sua carriera, però, è stata segnata da esperienze difficili, tra cui il bullismo, che ha affrontato con determinazione. In un’intervista al Corriere della Sera, Giofré racconta il suo viaggio, i suoi sogni e le sue battaglie, offrendo uno spaccato della sua vita e della sua professione.

Un sogno americano

Fin da giovane, Giuseppe Giofré ha nutrito il desiderio di trasferirsi a Los Angeles, la città che rappresentava per lui il centro della danza e dell’arte. «Sognavo Los Angeles fin da piccolo», afferma Giofré, sottolineando come la sua ambizione fosse quella di lavorare con artisti di fama mondiale. La sua carriera ha preso il volo grazie a importanti collaborazioni con nomi illustri come Ariana Grande e Beyoncé. Tuttavia, il suo sogno più grande rimane quello di ballare con Britney Spears, una delle icone della musica pop.

Il supporto di Noemi, la sua insegnante di danza a Reggio Calabria, ha avuto un ruolo cruciale nel suo percorso. «Mi notò su Facebook e mi invitò a studiare con lei», ricorda Giofré, esprimendo gratitudine per l’aiuto ricevuto, che includeva anche il sostegno economico per i trasporti. Questo legame ha segnato l’inizio di una carriera che lo ha portato a vivere esperienze indimenticabili, come portare i suoi genitori a New York e Los Angeles per assistere a un concerto di Jennifer Lopez.

Il bullismo e la resilienza

Nonostante il successo, Giofré non dimentica le difficoltà affrontate in gioventù, in particolare il bullismo. «Da piccolo volevano picchiarmi e offendermi», racconta, riflettendo su un periodo difficile della sua vita. Sebbene non abbia mai denunciato gli episodi di bullismo, oggi incoraggia i giovani a non rimanere in silenzio: «Fatelo. Non lasciate correre». La sua esperienza personale lo ha portato a diventare un simbolo di resilienza, e quando torna nel suo paese natale, si sente accolto come una celebrità. «I bulli? Ora mi sorridono. Ma i miei fatti parlano più delle parole», afferma con orgoglio.

Nel 2024, Giofré ha pubblicato la sua autobiografia, intitolata “Stidda”, un termine calabrese che significa “stella”, ispirato dal nonno marinaio. In questo libro, racconta la sua storia non solo per celebrare il suo successo, ma anche per ispirare chi ha paura di mostrarsi per quello che è. La sua apertura sulla propria identità e le sue esperienze rappresentano un messaggio di speranza e accettazione.

La condizione dei ballerini in Italia

Giofré non si limita a raccontare la sua storia personale, ma affronta anche la questione della condizione dei ballerini in Italia. «In America c’è un sindacato, compensi giusti, rispetto», spiega, evidenziando le differenze con il mercato italiano. Secondo lui, i ballerini italiani spesso si trovano a guadagnare in un mese quanto un collega americano guadagna in un giorno. Questa disparità è inaccettabile e Giofré esorta i ballerini italiani a non svendersi, sottolineando l’importanza di valorizzare il proprio lavoro e le proprie capacità.

Investimenti nel futuro

Dopo aver raggiunto il successo, Giofré ha deciso di fare investimenti significativi in se stesso. Tra i suoi acquisti più significativi ci sono un paio di scarpe costose, un simbolo di un’infanzia in cui non poteva permettersi tali lussi, e un camion. Questi gesti rappresentano non solo un riconoscimento del suo duro lavoro, ma anche un modo per continuare a costruire il suo futuro artistico. «Il mio ultimo sogno? Continuare ad aggiungere pezzi al puzzle della mia vita», conclude Giofré, con la speranza di realizzare un giorno il suo sogno di ballare con Britney Spears.

