Giulia Salemi racconta la sua nuova vita da mamma e l’incontro con Elisabetta Gregoraci nel podcast

Giulia Salemi, nota showgirl e influencer, è stata recentemente ospite del programma “A Ruota Libera” condotto da Francesca Fialdini. Durante l’intervista, ha condiviso dettagli sulla sua vita dopo la nascita del figlio Kian e ha rivelato l’invito a Elisabetta Gregoraci nel suo podcast, un passo significativo nel suo percorso di crescita personale e professionale.

La nuova vita da mamma di Giulia Salemi

Nel corso dell’intervista, Giulia ha parlato con entusiasmo della sua esperienza di maternità, descrivendo il suo ruolo di madre come un capitolo fondamentale della sua vita. La nascita di Kian ha portato con sé una serie di emozioni e sfide. “È un cerchio che si sta completando”, ha affermato, sottolineando come la maternità le abbia offerto una nuova prospettiva. La showgirl ha rivelato che Kian è un bambino vivace e che la gravidanza è stata caratterizzata da momenti di grande agitazione, dovuti a un trasloco e a lavori di ristrutturazione in casa. “Mamma agitata, figlio agitato”, ha commentato, sperando che con il tempo Kian possa diventare più calmo.

Giulia ha anche parlato della sua decisione di allattare, nonostante le difficoltà legate al suo lavoro. Ha spiegato che, pur avendo dovuto rinunciare a diversi impegni professionali, desidera instaurare un legame profondo con il suo bambino. “Essere mamma mi ha dato una nuova prospettiva”, ha dichiarato, evidenziando come le preoccupazioni lavorative siano passate in secondo piano rispetto alla gioia di essere genitore.

Il supporto del compagno Pierpaolo Pretelli

Durante l’intervista, Giulia ha menzionato anche il suo compagno, Pierpaolo Pretelli, attualmente impegnato come inviato all’Isola dei Famosi. Ha espresso il suo orgoglio per le opportunità lavorative che si stanno presentando a lui, sottolineando l’importanza di sostenere le carriere reciproche. “Quando ti si pone un’opportunità così importante, non puoi dire di no”, ha affermato, incoraggiando Pierpaolo a cogliere ogni occasione per costruire un futuro per la loro famiglia.

Giulia ha anche condiviso le sfide quotidiane della maternità, rivelando che non sempre tutto è semplice. “Cerco di affrontare tutto con il sorriso”, ha detto, ma ha anche riconosciuto che ci sono notti insonni e momenti di difficoltà. La showgirl ha enfatizzato l’importanza di mantenere un atteggiamento positivo e di non lasciarsi sopraffare dalle difficoltà.

Il rapporto con la madre Fariba e il padre

Un momento toccante dell’intervista è stato quando Giulia ha parlato del suo rapporto con la madre, Fariba Tehrani. Ha raccontato di un recente incontro in un ristorante iraniano, dove la madre si è commossa ascoltando canzoni della sua infanzia. “Le auguro un po’ di felicità e serenità sincera”, ha detto, esprimendo il desiderio che sua madre possa trovare un po’ di pace dopo aver affrontato le difficoltà di crescere in un paese diverso dal suo.

Giulia ha anche accennato al suo rapporto con il padre, evidenziando come sia cambiato nel tempo. “Lo amo tanto, ma è un rapporto più a distanza”, ha spiegato, riconoscendo che il padre ha ricostruito la sua vita e ha bisogno di dedicare attenzioni alla sua nuova famiglia. La showgirl ha sottolineato l’importanza di approcciarsi ai genitori con comprensione, piuttosto che con giudizio.

Il podcast e l’incontro con Elisabetta Gregoraci

Giulia Salemi ha concluso l’intervista parlando del suo podcast “Non lo faccio x moda“, un progetto che considera come un suo “bambino”. Ha rivelato di avere in programma di ospitare Elisabetta Gregoraci, definita la sua “nemesi” al Grande Fratello. “Questo ti fa capire il mio processo di crescita”, ha affermato, evidenziando come ora sia pronta a confrontarsi con le persone che in passato considerava come avversarie.

L’incontro con Gregoraci rappresenta un’opportunità per entrambe di superare le tensioni del passato e di affrontare un dialogo costruttivo. Giulia ha espresso il desiderio di essere meno rancorosa e di costruire relazioni più positive, soprattutto ora che entrambe sono madri. Ha anche condiviso i suoi sogni per il futuro del podcast, menzionando nomi come Silvia Toffanin e Amadeus come ospiti ideali.

La vita di Giulia Salemi continua a evolversi, tra nuove sfide professionali e gioie familiari, mentre si prepara a intraprendere un nuovo capitolo della sua carriera.

