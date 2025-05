Giulia De Lellis si prepara alla maternità: il viaggio emozionante di una futura mamma

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Giulia De Lellis, nota influencer e imprenditrice digitale, sta vivendo un momento speciale della sua vita: l’attesa della sua prima figlia, Priscilla, avuta con il fidanzato Tony Effe. Recentemente, ha condiviso sui social momenti della sua vita quotidiana, mostrando il suo pancino in crescita e la gioia di questa nuova avventura. La sua scelta di trascorrere qualche giorno in Puglia ha offerto ai suoi follower uno sguardo intimo e autentico sulla sua esperienza di futura mamma.

Giulia De Lellis in Puglia: un’estate anticipata

La popolarità di Giulia De Lellis non si limita solo al mondo dei social, ma si estende anche alla sua vita personale. Attualmente, l’influencer sta godendo di una breve vacanza in Puglia, dove ha condiviso con i suoi fan una serie di scatti che ritraggono i suoi momenti di relax. Tra le immagini pubblicate, spiccano i suoi look estivi, tra cui un costume intero blu che mette in risalto il suo pancino da futura mamma. Questo modello semplice e comodo è destinato a diventare un must-have per molte donne in dolce attesa.

Oltre ai momenti in spiaggia, Giulia ha mostrato anche scene di convivialità con amici e familiari, inclusi pomeriggi di giochi con la nipotina Matilde. La didascalia del suo post, “Aaah la Puglia”, esprime la sua gioia per questa esperienza. Non mancano riferimenti al suo lavoro nel settore della moda, con menzioni a capsule collection di lingerie che ha creato. La serenità e la felicità che traspaiono dalle sue immagini hanno colpito i fan, che non hanno esitato a complimentarsi per la sua bellezza in gravidanza.

La maternità e i nuovi progetti professionali

La gravidanza ha portato a Giulia De Lellis non solo emozioni personali, ma anche nuove opportunità professionali. In questo periodo di cambiamento, ha deciso di lanciarsi in un progetto innovativo: un podcast intitolato “The Piccologi“. Questo programma, che avrà come protagonista anche la nipotina Matilde, si propone di dare voce ai pensieri e alle esigenze dei più piccoli, creando uno spazio in cui i bambini possano esprimersi liberamente.

L’idea di questo podcast riflette la vocazione materna di Giulia, che ha sempre mostrato un forte legame con il mondo dell’infanzia. La sua esperienza di gravidanza l’ha portata a riflettere su temi profondi legati alla maternità. In occasione della Festa della Mamma, ha condiviso sui social le sue emozioni, sottolineando la forza e la dolcezza che ogni madre porta nel cuore. “Essere mamma è il viaggio più intenso, sorprendente e meraviglioso che ci sia”, ha scritto, evidenziando l’importanza di questo nuovo capitolo della sua vita.

Mentre si prepara all’arrivo della sua piccola, Giulia De Lellis continua a vivere intensamente ogni momento di questa fase magica, condividendo con i suoi follower le gioie e le sfide della maternità. La sua storia rappresenta un esempio di come la vita personale e professionale possa intrecciarsi, creando opportunità uniche e significative.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!