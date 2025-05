Giulia De Lellis protagonista di uno shooting in Puglia: il pancione in bella vista

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Giulia De Lellis, influencer e imprenditrice romana, è attualmente al centro dell’attenzione per il suo recente shooting fotografico in Puglia, realizzato per il noto marchio di intimo e beachwear Tezenis. La 29enne, che attende la nascita della sua prima figlia Priscilla, ha condiviso con i suoi follower momenti del servizio fotografico, mostrando il suo pancione in bikini e rivelando il suo look estivo. L’evento ha suscitato grande interesse, non solo per la bellezza della location, ma anche per l’eleganza e la dolcezza che Giulia emana durante questa fase della sua vita.

Un look estivo che incanta

Durante il servizio fotografico, Giulia ha indossato un bikini nero che mette in risalto le sue forme da futura mamma. Il due pezzi, semplice ma affascinante, ha catturato l’attenzione dei suoi follower, che hanno apprezzato la sua naturale bellezza e il modo in cui celebra la gravidanza. Con il pancione in evidenza, Giulia ha mostrato un lato di sé che trasmette dolcezza e grazia, dimostrando che la maternità può essere vissuta con stile e sicurezza. La scelta di un capo basic per l’estate rispecchia la sua personalità autentica e il desiderio di rimanere fedele a se stessa anche in un momento così significativo.

La vita di Giulia tra moda e maternità

Giulia De Lellis non è solo un volto noto nel mondo della moda, ma anche un’imprenditrice attiva e una figura influente sui social media. Con l’arrivo della sua bambina, prevista per l’autunno, continua a gestire la sua carriera con grande energia. Nonostante la gravidanza, Giulia ha mantenuto un ritmo frenetico, dedicandosi anche a nuovi progetti. Tra questi, il lancio del suo podcast “The Piccologi“, dove affronta temi legati all’età adulta, ma con un approccio originale: le spiegazioni vengono fornite dai bambini. Questo progetto dimostra la sua versatilità e la capacità di connettersi con il pubblico in modi diversi.

Un regalo prezioso e simbolico

Recentemente, Giulia ha ricevuto un anello dal compagno Tony Effe, un gioiello vistoso e ricoperto di diamanti, che porta l’iniziale della loro futura figlia, Priscilla. Questo regalo, realizzato da una rinomata gioielleria di Londra, è un simbolo dell’amore e dell’attesa per la nuova vita che sta per arrivare. L’anello, decorato con un fiocco rosa e pietre preziose, ha suscitato opinioni contrastanti tra i fan, alcuni dei quali lo hanno definito poco sobrio. Tuttavia, Giulia ha scelto di non commentare le critiche, mantenendo il focus sulla gioia di diventare madre.

Versatilità nel guardaroba

Oltre al bikini nero, Giulia ha mostrato anche un altro outfit durante il servizio fotografico: un delizioso completino a righe composto da una maglietta e pantaloncini. Nonostante i cambiamenti del suo corpo, ha rivelato di continuare a indossare la taglia S grazie alla vestibilità elastica dei capi. Questo approccio pratico e alla moda dimostra come Giulia riesca a coniugare comfort e stile, affrontando la gravidanza con un sorriso e una dose di eleganza. La sua capacità di adattarsi alle nuove forme e di esprimere la propria personalità attraverso la moda è un esempio per molte donne che vivono situazioni simili.

