Giulia De Lellis organizza un evento esclusivo per amiche nella suggestiva Tenuta Bertarello

Un evento esclusivo ha avuto luogo nella splendida Tenuta Bertarello, situata a Pontarello, in provincia di Viterbo, dove Giulia De Lellis ha accolto le sue amiche per un weekend all’insegna del relax e della bellezza. L’influencer, in dolce attesa della sua prima figlia Priscilla, ha voluto creare un’esperienza unica per le sue amiche, tutte in attesa di un bambino, con l’obiettivo di celebrare la maternità e la loro amicizia. Questo evento, intitolato “Les Petits Plaisirs“, è stato organizzato sotto l’egida del suo brand beauty, Audrer.

Un luogo incantevole per un evento speciale

La scelta della location non è stata casuale. La Tenuta Bertarello, immersa nelle colline della Tuscia, offre un’atmosfera idilliaca e rilassante, perfetta per un ritrovo tra amiche. Giulia ha voluto che le sue ospiti si sentissero a proprio agio, tanto da chiedere loro di non portare nulla, promettendo di pensare a tutto. Le stanze erano arredate con cura, pronte ad accogliere le quattro donne con tutto il necessario: abiti, costumi da bagno, accessori e prodotti per la cura del corpo. Questo gesto ha dimostrato quanto Giulia desiderasse rendere l’esperienza indimenticabile.

Un weekend dedicato al benessere e alla convivialità

Il programma del weekend era ricco di attività pensate per favorire il relax e la convivialità. Le quattro amiche, oltre a Giulia, includevano Cecilia Rodriguez, Aurora Ramazzotti e Martina Ravotti. Tutte e quattro, in attesa di un bambino, hanno potuto condividere momenti di gioia e leggerezza. Durante il soggiorno, hanno partecipato a lezioni di yoga nel giardino della tenuta, un modo per connettersi con la natura e prendersi cura del proprio corpo in un periodo così speciale della loro vita.

Le attività non si sono limitate allo yoga. Le amiche hanno anche avuto l’opportunità di imparare a cucinare piatti salutari, partecipare a massaggi rilassanti e godere di bagni rigeneranti in piscina. Ogni momento è stato condiviso attraverso le Stories sui social, permettendo ai follower di vivere l’esperienza insieme a loro. La gioia e l’energia positive che si respiravano erano palpabili, rendendo questo evento un vero e proprio rifugio dalla frenesia quotidiana.

Un legame speciale tra future mamme

Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez, entrambe in attesa di partorire a settembre, hanno trovato in questo incontro un’occasione per rafforzare il loro legame. Anche Aurora Ramazzotti e Martina Ravotti, già madri, hanno contribuito a creare un’atmosfera di condivisione e sostegno reciproco. La scelta di invitare amiche che stanno vivendo la stessa esperienza della maternità ha reso l’evento ancora più significativo. La presenza di Martina, influencer e fondatrice del marchio di abbigliamento Pars Animae Meae, ha aggiunto un ulteriore tocco di stile e creatività all’incontro.

Il weekend si è concluso con un senso di gratitudine e felicità. Le quattro donne, pur dovendo tornare alle loro vite quotidiane, hanno portato con sé ricordi preziosi e un rinnovato senso di amicizia. Giulia, visibilmente soddisfatta, ha dimostrato di essere una padrona di casa impeccabile, capace di creare un’atmosfera magica e accogliente per le sue amiche. Un evento che non solo ha celebrato la maternità, ma ha anche rafforzato legami indissolubili tra donne.

