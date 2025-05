Giulia De Lellis incinta: il primo red carpet con il pancione e un look che celebra la sua bambina

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Giulia De Lellis, influencer e imprenditrice romana, ha recentemente fatto il suo debutto sul tappeto rosso in dolce attesa, mostrando con orgoglio il suo pancione. La gravidanza, che ha suscitato grande interesse tra i fan e i media, è stata annunciata in anticipo da un settimanale, ma ciò non ha smorzato l’entusiasmo della giovane madre. In occasione di un evento milanese dedicato alla pasta Garofalo, Giulia ha indossato un mini dress rosa confetto, un omaggio alla sua futura figlia, Priscilla, che aspetta dal compagno Tony Effe.

Un look pensato per celebrare la maternità

Il primo red carpet di Giulia De Lellis con il pancione è stato caratterizzato da un outfit che ha catturato l’attenzione di tutti. La scelta del mini dress rosa confetto, firmato Magda Butrym in collaborazione con H&M, non è stata casuale. Questo abito, già esaurito nei negozi, è stato progettato per esaltare le forme della futura mamma, con un design aderente e drappeggiato che mette in risalto il ventre. Il modello presenta maniche lunghe, un collo alto e una gonna corta, rendendo il look elegante e al contempo informale. Un tocco di originalità è dato da una rosa di tessuto applicata sul fianco, che arricchisce ulteriormente l’outfit.

Dettagli che fanno la differenza

Giulia ha completato il suo look con accessori che si abbinano perfettamente al vestito. Ha scelto una mini Kelly bag di Hermès in rosa, che aggiunge un tocco di classe e raffinatezza. I sandali mules, anch’essi firmati dalla stessa stilista dell’abito, presentano un maxi fiore che riprende il colore del vestito, creando un’armonia visiva. Questa attenzione ai dettagli ha reso il suo outfit un vero e proprio successo, conquistando i fotografi e gli ospiti presenti all’evento.

Un momento di gioia e orgoglio

La presenza di Giulia De Lellis sul tappeto rosso ha rappresentato un momento significativo non solo per lei, ma anche per il suo compagno Tony Effe. La coppia, che è insieme dalla scorsa primavera, ha condiviso la gioia della gravidanza con i propri fan e il pubblico. La scelta di apparire in pubblico in questo modo riflette la volontà di Giulia di celebrare la sua nuova vita da madre, mostrando con orgoglio il suo pancione e la sua femminilità. La serata è stata un’opportunità per la giovane influencer di brillare e di ricevere l’attenzione che merita, confermandosi come una delle figure più ricercate nel panorama dello spettacolo italiano.

Giulia De Lellis continua a essere un’icona di stile e un punto di riferimento per molti, e il suo primo red carpet da futura mamma è solo l’inizio di un nuovo capitolo della sua vita.

