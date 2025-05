Giulia De Lellis in attesa: il pancione di quattro mesi e il cambio di look

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Giulia De Lellis, nota influencer e personaggio televisivo romano, sta vivendo un momento speciale della sua vita. Incinta di quattro mesi, la 29enne ha condiviso con i suoi follower un aggiornamento divertente riguardo ai cambiamenti nel suo guardaroba. Con l’arrivo della sua bimba, che si chiamerà Priscilla, prevista per l’autunno, Giulia si sta adattando a una nuova quotidianità, che include anche un cambio di stile.

Un cambio di stile necessario

Nelle sue storie su Instagram, Giulia ha rivelato con ironia che i suoi pantaloni non le entrano più. Per affrontare questa nuova fase, ha deciso di prendere in prestito i pantaloni del suo fidanzato, Tony Effe, 33 anni, noto trapper. Con un sorriso, ha commentato: “Bye bye punto vita”, mostrando il suo pancione in crescita e la sua scelta di abbigliamento. Questo gesto non è solo un modo per affrontare il cambiamento fisico, ma anche un segnale di come Giulia stia vivendo con leggerezza e umorismo la sua gravidanza.

Il suo look attuale è caratterizzato da calzoni larghi e comodi, in particolare un paio di pantaloni camouflage che, sebbene le stiano un po’ stretti, la fanno sentire a suo agio. Giulia ha condiviso un breve video in cui accarezza il suo ventre e scherza sulla situazione, dimostrando di affrontare con positività le sfide legate alla gravidanza. La scelta di indossare abiti più comodi riflette la necessità di adattarsi a un corpo in cambiamento, ma anche il desiderio di mantenere uno stile accattivante e alla moda.

L’attesa di Priscilla

Il pancione di Giulia De Lellis non è solo un segno del suo stato di gravidanza, ma diventa anche il simbolo di una nuova avventura che sta per iniziare. La piccola Priscilla, che arriverà in autunno, è già al centro dell’attenzione e dell’affetto della sua mamma. Giulia ha condiviso con entusiasmo i preparativi per l’arrivo della bimba, rendendo i suoi follower partecipi di questo momento unico. La gravidanza rappresenta un cambiamento significativo nella vita di Giulia, che si sta preparando a diventare madre e a vivere una nuova dimensione della sua esistenza.

In questo periodo, Giulia non solo si dedica alla cura di sé e del suo bambino, ma continua anche a lavorare su progetti professionali. Nelle sue storie, ha accennato a un imminente appuntamento di lavoro, lasciando intendere che sta per lanciare un nuovo progetto che promette di entusiasmare i suoi fan. La sua determinazione a mantenere un equilibrio tra vita personale e professionale è evidente, e dimostra come, nonostante i cambiamenti, Giulia sia pronta a continuare a brillare nel suo campo.

Un futuro luminoso

Con il pancione che cresce e il suo stile che si evolve, Giulia De Lellis sta affrontando la gravidanza con un mix di gioia e ironia. La sua capacità di condividere momenti intimi e divertenti con i suoi follower la rende un personaggio amato e seguito. La piccola Priscilla, che sta per arrivare, rappresenta non solo una nuova vita, ma anche un nuovo capitolo nella storia di Giulia, che si prepara ad accogliere la maternità con entusiasmo e amore.

In questo viaggio, Giulia continua a ispirare molte persone, mostrando che la gravidanza può essere vissuta con leggerezza e positività, senza rinunciare al proprio stile e alla propria carriera. Con il supporto del fidanzato Tony Effe e l’affetto dei suoi follower, Giulia si appresta a vivere una delle esperienze più belle della sua vita.

