Giulia De Lellis e Tony Effe: la coppia annuncia l’arrivo del primo figlio

La notizia che ha catturato l’attenzione dei fan e dei media è finalmente ufficiale: Giulia De Lellis aspetta il suo primo bambino, frutto dell’amore con il rapper Tony Effe. A rivelare questa dolce attesa è stato il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, attraverso una serie di fotografie scattate durante un romantico weekend a Villa d’Este. Sotto un’ampia giacca, il pancione di Giulia si fa notare, suggerendo che la coppia diventerà genitori in autunno.

Un weekend di amore e intimità

Le immagini pubblicate dal settimanale mostrano Giulia e Tony in un momento di grande complicità. I due hanno scelto il meraviglioso parco della storica Villa d’Este per trascorrere un fine settimana all’insegna del relax e della serenità. Tra passeggiate tra gli ulivi e sguardi affettuosi, la coppia ha condiviso attimi di pura gioia. Durante una di queste passeggiate, Giulia, sistemando il giubbotto, ha involontariamente rivelato il profilo arrotondato del suo ventre, un segnale chiaro della gravidanza in corso.

La conferma del settimanale Chi

Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, l’annuncio ufficiale della gravidanza avverrà quando Giulia entrerà nel terzo mese. Il magazine ha descritto la situazione come inaspettata, ma ha sottolineato che Giulia ha sempre desiderato diventare madre. La notizia ha suscitato grande entusiasmo, con Chi che afferma: “In autunno diventeranno genitori”, evidenziando la gioia e la sorpresa che circondano questa nuova fase della loro vita.

Una storia d’amore che si consolida

Il legame tra Giulia De Lellis e Tony Effe è sbocciato la scorsa estate, dopo che l’influencer aveva chiuso una relazione con Carlo Gussalli Beretta. Quello che inizialmente sembrava un semplice flirt si è rapidamente trasformato in una relazione profonda e appassionata. La coppia è stata spesso vista insieme a eventi pubblici e in progetti lavorativi, mostrando una sintonia che ha convinto molti della loro intenzione di costruire un futuro insieme, ora arricchito dalla dolce attesa di un bambino.

Momenti di gioia condivisi

Tra le pagine del settimanale è apparso anche il primo “selfie in tre”, dove Giulia e Tony si mostrano sorridenti e affettuosi, con gesti protettivi verso il pancione. Nonostante l’entusiasmo che circonda la notizia, né Giulia né Tony hanno rilasciato commenti sui social riguardo a questa novità. La coppia sembra preferire un approccio riservato, godendosi questo momento speciale lontano dal clamore mediatico, lasciando che le immagini parlino per loro.

