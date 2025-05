Giulia De Lellis annuncia la gravidanza e il nome della figlia dopo uno scoop inaspettato

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Giulia De Lellis, nota influencer e imprenditrice romana, ha recentemente confermato la sua gravidanza attraverso un post sui social, dopo che un articolo del settimanale Chi ha anticipato la notizia. La 29enne ha condiviso con i suoi follower la gioia di diventare madre, rivelando anche il genere del nascituro e il nome scelto per la bambina. Questo annuncio, sebbene atteso, è stato in parte rovinato dalla pubblicazione prematura del giornale, che ha “bruciato” la sorpresa.

La conferma della gravidanza e il genere del nascituro

Dopo la pubblicazione dello scoop da parte di Chi, Giulia De Lellis ha deciso di confermare ufficialmente la gravidanza. Con un post sui social, ha mostrato il suo pancino in crescita, accompagnato da un messaggio che ha fatto emozionare i suoi fan. La giovane influencer ha rivelato che avrà una bambina, scrivendo: “Le tue ragazze Tony”, in riferimento al compagno Tony Effe, rapper 33enne. La gioia di Giulia è palpabile, e la scelta di condividere il genere del nascituro ha reso il momento ancora più speciale per i suoi follower.

Il nome della bambina svelato da Tony Effe

Tony Effe, ex membro del gruppo musicale Dark Polo Gang, ha contribuito all’annuncio rivelando il nome della loro bambina: Priscilla. Con un semplice post, il rapper ha dedicato un pensiero alla cicogna, dimostrando il suo entusiasmo per la futura paternità. La scelta del nome ha suscitato l’interesse dei fan, che hanno accolto con entusiasmo la notizia. Entrambi i genitori sembrano essere al settimo cielo per l’arrivo della loro piccola, nonostante il modo in cui la notizia è stata diffusa.

Le reazioni e le polemiche legate allo scoop

La pubblicazione dell’articolo su Chi ha suscitato alcune polemiche, in particolare da parte di Giulia De Lellis, che ha espresso il suo disappunto per la violazione della privacy. Da Londra, dove si trovava per impegni lavorativi, ha commentato la situazione, sottolineando che sarebbe stato più opportuno attendere un annuncio ufficiale da parte loro. La sua reazione ha messo in evidenza il conflitto tra la vita privata e la notorietà, un tema ricorrente nel mondo dei social media.

Commenti di Alfonso Signorini e il contesto sociale

Il noto giornalista e conduttore Alfonso Signorini ha aggiunto la sua opinione sulla questione durante il suo programma Boom!, sottolineando l’ironia della situazione. Ha osservato che, essendo Giulia una figura pubblica che ha costruito la sua carriera sui social, l’appello alla privacy può sembrare contraddittorio. Signorini ha anche insinuato che Giulia potrebbe essere frustrata per non aver avuto l’opportunità di annunciare la gravidanza in modo ufficiale, considerando i suoi legami con vari sponsor e brand. Questo commento ha acceso ulteriormente il dibattito sulla gestione della vita privata da parte delle celebrità nel contesto dei social media.

