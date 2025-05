Gisele Bündchen presenta il suo terzo figlio: emozioni e ricordi nella Festa della Mamma

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Gisele Bündchen ha scelto una data significativa per annunciare al mondo la nascita del suo terzo figlio, avvenuta a febbraio. La top model brasiliana ha condiviso su Instagram alcune immagini intime, evitando di rivelare il nome del neonato e senza alcuna copertina ufficiale. Questo gesto ha suscitato l’interesse dei suoi follower, che hanno potuto cogliere un momento speciale della sua vita familiare.

Un messaggio di vita e connessione

In un post toccante, Gisele ha spiegato le ragioni della sua scelta di rimanere riservata fino a questo momento. “Sono rimasta in silenzio qui, ma molto impegnata a vivere la vita… A volte i momenti più belli non si condividono: si vivono semplicemente”, ha scritto la modella di 44 anni. Le sue parole riflettono un desiderio di autenticità e presenza, sottolineando l’importanza di vivere i momenti significativi senza necessariamente sentirsi obbligati a condividerli con il mondo esterno. Gisele ha anche parlato di come stia abbracciando ritmi più lenti e connessioni genuine, un messaggio che risuona profondamente in un’epoca in cui la condivisione sui social media è diventata la norma.

La famiglia riunita e il ricordo della madre

Nelle foto pubblicate, Gisele appare mentre tiene in braccio il suo neonato, vestito con un body bianco con la scritta “I love Mom”. Un’immagine che trasmette amore e tenerezza. Nella seconda foto, la modella è circondata dalla sua famiglia allargata: il compagno Joaquim Valente e i due figli avuti dall’ex marito Tom Brady, Benjamin di 15 anni e Vivian di 12. Questo scatto rappresenta un momento di unità e gioia, con tutti i membri della famiglia che abbracciano il nuovo arrivato.

In un momento di riflessione, Gisele ha voluto ricordare la madre, Vânia Nonnenmacher, scomparsa nel gennaio 2024 all’età di 75 anni. “Oggi, nella Festa della Mamma, mi manca tantissimo la mia mamma, ma il mio cuore è pieno”, ha condiviso. Le sue parole esprimono un profondo senso di gratitudine per il dono della maternità, un viaggio che la modella descrive come fonte di insegnamenti e umiltà quotidiana.

Un messaggio di amore per tutte le mamme

Gisele ha concluso il suo messaggio con un pensiero rivolto a tutte le madri: “A tutte le mamme là fuori: il vostro amore plasma il mondo in un modo che le parole non riescono a descrivere. Vi vedo, vi onoro. Buona Festa della Mamma! Vi mando un mare d’amore”. Questo invito alla celebrazione della maternità ha trovato risonanza tra i suoi follower, che hanno apprezzato la sua sincerità e il suo calore.

La relazione con Joaquim Valente

La relazione tra Gisele e Joaquim Valente, che è anche il suo istruttore di jiu-jitsu, sta vivendo un momento positivo. I due sono insieme dal 2023, ma si conoscono da molto tempo. Gisele ha parlato del suo compagno su Instagram, sottolineando l’importanza della disciplina del jiu-jitsu nella sua vita. “Credo che più strumenti abbiamo nella nostra cassetta degli attrezzi, meglio è. Da quando ho iniziato a praticare l’autodifesa mi sento più forte e sicura”, ha dichiarato.

La modella ha anche espresso gratitudine per la famiglia Valente, che non solo ha supportato lei e i suoi figli, ma è diventata parte integrante della loro vita. “È così bello avere questo tipo di energia intorno a noi”, ha aggiunto, evidenziando il legame speciale che si è creato nel tempo. Questo rapporto di amicizia si è evoluto in una relazione profonda, che ora si appresta a vivere un nuovo capitolo di felicità.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!