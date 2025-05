Giovanni Minoli: un’intervista rivelatrice a pochi giorni dal suo ottantesimo compleanno

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Giovanni Minoli, noto giornalista e conduttore televisivo, ha deciso di rompere il silenzio che lo circonda, offrendo una profonda riflessione sulla sua vita in un’intervista esclusiva a Il Giornale. A pochi giorni dal suo ottantesimo compleanno, Minoli affronta temi personali e dolorosi, rivelando aspetti inediti della sua infanzia e dei suoi rapporti familiari. La conversazione si svolge in un ambiente che riflette la sua personalità: una casa che sembra un museo, ricca di storia e cultura.

Un rapporto complesso con la madre

Minoli inizia l’intervista con una richiesta particolare: non parlare di figure politiche come Berlinguer, Craxi o Berlusconi, considerati argomenti scontati. La sua attenzione si sposta immediatamente su un tema molto più personale: il rapporto con sua madre. Con un tono sincero e diretto, il giornalista esprime il desiderio di chiedere scusa alla madre, definita da lui come “una pazza scatenata“. Questo legame, segnato da incomprensioni e distanze, è stato influenzato da eventi tragici, come la morte della madre in un incidente stradale avvenuto a bordo della sua Porsche. Minoli racconta di un’infanzia difficile, caratterizzata da punizioni severe e mancanza di comprensione. Ricorda un episodio in cui, dopo un grave infortunio sugli sci, fu mandato da solo all’ospedale con solo 100 lire per il tram. Nonostante le ferite del passato, oggi Minoli esprime ammirazione per la forza della madre, che ha cresciuto otto figli da vedova.

La rivelazione di un trauma

Un momento particolarmente toccante dell’intervista è la confessione di Minoli riguardo a un trauma subito durante l’adolescenza. A 14 anni, il giornalista ha vissuto un’esperienza di violenza sessuale da parte di una donna che lavorava in casa. Questa rivelazione, condivisa per la prima volta, mette in luce il dolore e le cicatrici emotive che ha portato con sé nel corso degli anni. Minoli sottolinea la sua comprensione del dolore che provano le donne vittime di violenza, un tema che continua a essere di grande rilevanza sociale.

Riflessioni sugli amori e sulla famiglia

Parlando dei suoi legami affettivi, Minoli esprime gratitudine per le sue relazioni, in particolare per quella con sua moglie, Matilde Bernabei. La descrive come “una donna eccezionale”, evidenziando il suo ruolo di leader nella Lux Vide e il riconoscimento ricevuto come Cavaliere del Lavoro. La figlia Giulia è un’altra figura centrale nella vita di Minoli, che la definisce “straordinaria” e da cui impara quotidianamente. Questi legami familiari rappresentano per lui una fonte di forza e ispirazione, contribuendo a formare la sua identità.

L’indipendenza di Giovanni Minoli

Minoli si distingue per la sua indipendenza e il rifiuto di essere etichettato. Non ha mai ricoperto ruoli di vertice in Rai, affermando di essere un “uomo libero”. Pur avendo avuto incontri con figure influenti come Silvio Berlusconi, non ha mai accettato offerte da Mediaset, mantenendo una posizione di principio riguardo al conflitto di interessi. Ricorda con umorismo una battuta di Gianni Agnelli, rivelando il suo apprezzamento per l’intelligenza e la sagacia delle persone che ha incontrato nel corso della sua carriera. Guardando al futuro, Minoli non teme l’avanzare dell’età, considerandola un’opportunità per esplorare nuove esperienze e continuare a esprimere le proprie idee.

Un futuro ricco di possibilità

Con il suo ottantesimo compleanno alle porte, Minoli si sente parte di una generazione che ha ancora molto da dire e da offrire. La sua visione del futuro è ottimistica, e non si lascia intimidire dall’età. La sua storia, segnata da sfide e trionfi, continua a ispirare chi lo ascolta. La sua capacità di affrontare il passato con sincerità e il suo desiderio di comunicare messaggi significativi rendono Giovanni Minoli una figura di grande rilevanza nel panorama culturale italiano.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!