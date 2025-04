Giorgio Mastrota: la sua carriera, l’amore e la vita da “re delle televendite”

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Giorgio Mastrota, noto volto della televisione italiana, ha recentemente condiviso la sua storia in un’intervista a Fanpage. Dalla sua ascesa nelle televendite al legame con Natalia Estrada, fino alla vita familiare con la moglie Floribeth e i loro figli, Mastrota ha raccontato un percorso ricco di successi e sfide.

L’inizio della carriera e il successo nelle televendite

Nato a Milano nel 1964, Giorgio Mastrota ha intrapreso un percorso professionale che lo ha portato a diventare uno dei personaggi più riconoscibili della televisione italiana. Dopo aver conseguito la laurea in Scienze Politiche all’Università Statale di Milano, ha iniziato la sua carriera come conduttore su emittenti private negli anni ’90. Tuttavia, è dal 1995 che la sua carriera ha preso una piega decisiva, grazie al mondo delle televendite. Con la sua voce distintiva e un sorriso sempre presente, Mastrota è diventato il volto di numerosi marchi, promuovendo prodotti che spaziano dalle pentole ai materassi, fino ai montascale. Questo approccio ha creato un legame di fiducia con il pubblico, che perdura ancora oggi.

Negli anni successivi, il successo nelle televendite ha aperto a Mastrota le porte di programmi di intrattenimento più tradizionali. Maria De Filippi lo ha scelto come tronista per il programma “Uomini e Donne“, dove ha partecipato per circa venti puntate. Questa esperienza ha ulteriormente ampliato la sua visibilità, portandolo a partecipare a vari show di varietà. Nonostante le proposte ricevute, Mastrota ha scelto di dedicarsi alla sua famiglia, rimanendo fedele alle sue priorità.

Il legame con Natalia Estrada

Uno dei capitoli più significativi della vita di Giorgio Mastrota è senza dubbio la sua relazione con Natalia Estrada, attrice e conduttrice spagnola. Negli anni ’90, la coppia era tra le più chiacchierate del panorama televisivo italiano, conducendo insieme programmi e partecipando a giochi televisivi. Tuttavia, la loro separazione alla fine del decennio ha segnato un momento cruciale per entrambi. Mentre Natalia ha continuato a costruire la sua carriera, Mastrota ha trovato una nuova strada nel mondo delle televendite.

Riflettendo sul loro rapporto, Mastrota ha affermato che entrambi hanno avuto un ruolo importante nelle rispettive carriere. Ha riconosciuto il talento di Natalia, sottolineando come la sua bravura l’abbia portata a ottenere successi significativi. Nonostante la separazione, il ricordo di quel periodo rimane vivo nella memoria di Mastrota, che ha saputo affrontare il cambiamento con serenità.

La vita familiare con Floribeth

Oggi, Giorgio Mastrota vive una vita serena accanto alla moglie Floribeth, con la quale ha due figli. La coppia risiede a Civita, in Calabria, un luogo che Mastrota ha scelto per la sua bellezza naturale e la tranquillità. Floribeth, che ha 52 anni, ha portato una nuova dimensione nella vita di Mastrota, dopo le sue esperienze precedenti. La loro storia d’amore è caratterizzata da una profonda affinità, condividendo passioni come lo sport e l’amore per la natura.

Mastrota ha descritto Floribeth come una persona che ha vissuto esperienze significative, ma che ha trovato in lui un compagno ideale. La loro vita insieme è arricchita da escursioni in bicicletta e passeggiate nella natura, creando un ambiente familiare sano e stimolante per i loro bambini. Mastrota ha saputo trovare un equilibrio tra la carriera e la vita privata, un aspetto che considera fondamentale per il suo benessere.

Giorgio Mastrota continua a essere un punto di riferimento nel panorama televisivo italiano, affrontando il futuro con la stessa determinazione e passione che lo hanno contraddistinto nel corso della sua carriera.

