Giorgio Mastrota: dalla celebrità nei fotoromanzi alla serena vita da televenditore

Giorgio Mastrota, noto per il suo carisma e la sua presenza nei fotoromanzi, ha trovato una nuova dimensione nel mondo delle televendite. La sua carriera, che ha attraversato diverse fasi, si è evoluta nei decenni, ma non senza sfide e riflessioni sul significato del successo. In un’intervista recente, Mastrota ha condiviso i momenti importanti della sua vita e come ha affrontato i cambiamenti nel suo lavoro e nella sua vita personale.

La transizione dai fotoromanzi alla televisione

Giorgio Mastrota ha debuttato nel mondo dello spettacolo negli anni ’90, diventando un volto popolare grazie ai fotoromanzi. Il suo salone di successo gli garantiva una retribuzione significativa, di gran lunga superiore ai guadagni di un maestro di tennis, professione che aveva prima di intraprendere la carriera artistica. In quel periodo, lavorava anche a soap opera, tra cui quelle con Grecia Colmenares. Tuttavia, l’inizio degli anni ’90 ha segnato un cambiamento significativo nella sua carriera. Mastrota ha non solo visto crescere il suo successo, ma ha anche vissuto la transizione verso altre forme di intrattenimento.

Le televendite hanno iniziato a guadagnare terreno, inizialmente svolte all’interno di altri programmi. Con l’emergere di “Aspettando Beautiful“, Mastrota è stato chiamato a condurre le prime televendite all’esterno dei programmi, un cambiamento che inizialmente lo ha trovato titubante. Nonostante avesse desiderato percorrere altre strade, si è adattato e ha accettato l’offerta, consapevole di come il suo campo fosse in continua evoluzione: “Avevo la scelta di non accettare, ma ho fatto quello che era richiesto.”

Il passaggio non è stato semplice; il lavoro di televenditore non garantisce la stabilità di un lavoro fisso e, come Mastrota stesso sottolinea, “se sparisci, ti rimpiazzano.” Questa consapevolezza lo ha portato a declinare inviti a reality show e programmi televisivi che avrebbero potuto minacciare la sua stabilità professionale.

La nuova vita di Natalia Estrada

Natalia Estrada, ex compagna di Mastrota e celebre showgirl, ha scelto un percorso diverso dal mondo dello spettacolo. Oggi vive in Piemonte, dove gestisce un ranch e si dedica alla sua grande passione per i cavalli insieme al compagno Drew Mischianti. Estrada ha trovato la sua dimensione lontano dai riflettori e, nella sua nuova vita, ha scoperto la serenità che tanto desiderava. “Alla tv ho preferito i cavalli,” afferma, sottolineando il profondo cambiamento del suo stile di vita.

La coppia vive una relazione intensa, condividendo ogni momento insieme, senza sentire la necessità di consacrare ufficialmente il loro legame con un matrimonio, di cui Estrada dice: “Non lo sentiamo necessario.” Nonostante i percorsi di vita divergenti, Mastrota e Estrada continuano a mantenere una relazione amichevole, soprattutto per il benessere della loro figlia.

La vita familiare e le aspirazioni di Giorgio Mastrota

Oggi Giorgio Mastrota è un uomo di famiglia soddisfatto. Sposato con Floribeth Gutierrez, ha due figli più piccoli, Matilde e Leonardo, ai quali dedica gran parte del suo tempo. Inoltre, ha un altro figlio, Federico, da una precedente relazione, e una primogenita, Natalia Jr., che in questa fase della vita lo rende anche nonno. I legami familiari sono al centro della sua vita e, a 60 anni, Mastrota esprime il desiderio di stare vicino ai suoi cari, praticare sport e godere della tranquillità della natura.

Attualmente, vive a Bormio, scegliendo di spostarsi tra questa cittadina e Milano, per evitare il caos cittadino e garantire ai suoi figli una vita più equilibrata e serena. Mastrota ha trovato il suo equilibrio e ciò che definisce come “tranquillità” è proprio ciò di cui ha bisogno per affrontare questa fase della vita. L’armonia alla quale aspira si riflette nella sua vita quotidiana e nelle sue interazioni familiari, facendolo apparire come un uomo soddisfatto e sereno.