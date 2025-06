Giorgio e Sergio Mastrota: due vite parallele tra televisione e insegnamento

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Giorgio Mastrota, noto volto delle televendite, e suo fratello Sergio, ingegnere e professore in pensione, si raccontano in un’intervista al Corriere della Sera. I due, pur avendo intrapreso strade professionali molto diverse, condividono un legame profondo e una storia familiare ricca di valori.

Le origini milanesi e le scelte di vita

Nati e cresciuti a Milano, Giorgio e Sergio Mastrota hanno scelto di allontanarsi dalla frenesia della metropoli per stabilirsi in luoghi più tranquilli. Giorgio ha trovato la sua dimensione a Bormio, dove ha deciso di crescere i suoi figli lontano dal caos urbano. Sergio, invece, vive alla Rasa, una frazione sopra Varese, immerso nella tranquillità della natura. Nonostante la distanza, entrambi mantengono un forte legame con la loro casa d’infanzia, luogo dove Giorgio torna di tanto in tanto e dove si è svolta l’intervista.

Sergio, riservato e poco incline ai riflettori, rappresenta il contraltare del fratello celebre. Non ha mai acquistato nulla dalle televendite di Giorgio e non è un appassionato di televisione, definendosi semplicemente “riservato”. Tuttavia, ha fatto alcune apparizioni nel programma di cucina “Casa Mastrota“, in particolare per il legame con Civita, il paese calabrese di origine del padre, Biagio, noto anche come Walter.

Carriere diverse ma valori condivisi

Le carriere di Giorgio e Sergio si sono sviluppate in direzioni opposte: il primo ha costruito il suo successo nel mondo della televisione, mentre il secondo ha dedicato la sua vita all’insegnamento. Sergio ha insegnato tecnologia per decenni, coinvolgendo i suoi studenti in progetti pratici come orti scolastici e laboratori di cucito. Giorgio considera suo fratello un modello di serietà e passione educativa. Nonostante le loro differenze professionali, entrambi condividono valori fondamentali trasmessi dai genitori, come l’importanza della famiglia, la cultura del lavoro e l’amore per il cibo, un’eredità della madre arricchita dal padre, che portava sempre con sé il peperoncino.

Famiglia e relazioni

Quando si parla di famiglia, i due fratelli non possono fare a meno di scherzare. Entrambi hanno quattro figli, ma Sergio ha il sopravvento con ben 15 nipoti contro i 2 di Giorgio. Sul fronte delle relazioni amorose, Giorgio si distingue per il numero di mogli, ma attualmente afferma di aver trovato l’amore definitivo con Floribeth. Sergio, dal canto suo, ha lasciato un segno indelebile come insegnante e ha anche dedicato del tempo allo sport, ricoprendo ruoli di allenatore di volley e maestro di tennis. Oggi si dedica a un hobby creativo, intagliando il legno.

Un legame indissolubile

Giorgio, con la sua personalità solare, ha attraversato decenni di carriera televisiva, mantenendo la capacità di relazionarsi con il pubblico. Tuttavia, ammette che la sua popolarità a volte lo mette in imbarazzo. Nonostante le differenze, i due fratelli si completano a vicenda: Sergio rappresenta l’equilibrio, mentre Giorgio incarna l’energia. Le loro vite, pur seguendo percorsi distinti, si intrecciano in un affetto sincero, con un pizzico di ironia e una complicità che trascende i riflettori.

