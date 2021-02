Gillian Anderson entra nel cast di “The First Lady”

Gillian Anderson sarà Eleanor Roosevelt nella nuova serie televisiva antologica “The First Lady”, con Viola Davis e Michelle Pfeiffer.

Gillian Anderson sarà Eleanor Roosevelt

La star di “The Crown” e “Sex Education”, Gillian Anderson è entrata nel cast per recitare al fianco di Viola Davis e Michelle Pfeiffer nel dramma Showtime, “The First Lady”.

L’antologia si concentra sulle vite personali e politiche degli eroi più enigmatici del paese, con la prima stagione incentrata su Eleanor Roosevelt, Betty Ford (Michelle Pfeiffer) e Michelle Obama (Viola Davis). Gillian Anderson, che di recente ha interpretato Margaret Thatcher in The Crown di Netflix, interpreterà Eleanor Roosevelt.

“Gillian Anderson è un’attrice di gamma incredibile e talento squisito – è la scelta perfetta per completare questo potente trio, che interpreterà i ruoli di queste donne iconiche”, ha detto Amy Israel, vicepresidente esecutivo sceneggiato a Showtime. “È stimolante avere Gillian, Viola Davis, Michelle Pfeiffer, Susanne Bier e Cathy Schulman in prima linea in “The First Lady”. Hanno davvero preparato il terreno per una serie Showtime storica “.

L’autore Aaron Cooley ha creato la serie e scriverà e produrrà insieme a Viola Davis. La serie è una co-produzione tra Showtime e Lionsgate Television. Andrew Wang e Susanne Bier, saranno anche produttori esecutivi.

Anderson si unisce a un cast che include anche Judy Greer come Nancy Howe, Aaron Eckhart come il presidente Gerald Ford, Jayme Lawson come la giovane Michelle Obama, Kristine Forseth come la giovane Betty Ford e Rhys Wakefield come il vicepresidente Dick Cheney.

Eleanor Roosevelt: la First Lady

Eleanor Roosevelt fu la first lady degli Stati Uniti dal 1933 al 1945, rendendola la first lady più longeva della storia. Era una figura politica, diplomatica e attivista americana.

Controversa per la sua schiettezza, in particolare sui diritti civili, è stata la prima moglie presidenziale a tenere conferenze stampa regolari, scrivere una colonna di un quotidiano e ospitare un programma radiofonico settimanale. Ha anche spinto gli Stati Uniti ad aderire e sostenere le Nazioni Unite e ne è diventata il primo delegato.

Federica Contini

23/02/2021