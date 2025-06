Gilda Ambrosio: la stilista napoletana che conquista il cuore di Stefano De Martino

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Gilda Ambrosio è diventata recentemente oggetto di attenzione mediatica, soprattutto per il suo presunto legame con il noto conduttore Stefano De Martino. Scopriamo insieme chi è questa giovane stilista, le sue origini, la carriera e la vita privata che la rendono una figura affascinante nel panorama della moda e dello spettacolo.

Chi è Gilda Ambrosio: origini e formazione

Gilda Ambrosio è nata a Napoli il 20 gennaio 1992, sotto il segno dell’Acquario. Cresciuta in una famiglia legata al mondo della moda, i suoi genitori gestivano una boutique, alimentando così la sua passione per il settore. Dopo aver conseguito il diploma presso il liceo artistico “Suor Orsola Benincasa“, Gilda ha deciso di trasferirsi a Milano per seguire il suo sogno di diventare stilista. Qui ha frequentato l’Istituto Marangoni, una delle scuole di moda più prestigiose al mondo.

La sua carriera ha preso forma nel 2014, quando è diventata it-girl per grazia.it, un ruolo che le ha permesso di farsi conoscere nel mondo della moda. Nel 2016, dopo aver completato gli studi, ha co-fondato il brand The Attico insieme all’amica Giorgia Tordini. Questo marchio ha rapidamente guadagnato popolarità, grazie anche all’originalità e alla creatività delle sue collezioni.

La carriera di Gilda Ambrosio: successi e riconoscimenti

La carriera di Gilda Ambrosio ha conosciuto una rapida ascesa. Dopo il lancio di The Attico, molti volti noti del panorama italiano e internazionale hanno indossato i suoi abiti. Celebrità come Chiara Ferragni e Katy Perry hanno contribuito a far conoscere il marchio, portando Gilda a ottenere un successo senza precedenti. Nel 2018, il 49% di The Attico è stato acquisito da Remo Ruffini, il fondatore di Moncler, segnando un importante traguardo per il brand, che è ora presente in oltre duecento punti vendita in tutto il mondo.

Nello stesso anno, Gilda è stata inserita nella lista dei 30 Under 30 più influenti stilata dalla rivista Forbes, un riconoscimento che ha ulteriormente consolidato la sua posizione nel settore della moda. La sua capacità di innovare e di creare collezioni che rispondono alle tendenze contemporanee ha attirato l’attenzione di molti esperti del settore, rendendola una delle figure più promettenti della moda italiana.

Vita sentimentale e presenza sui social

Per quanto riguarda la vita sentimentale di Gilda Ambrosio, le informazioni sono piuttosto riservate. Nel 2018, è stata avvistata insieme a Stefano De Martino, all’epoca reduce da un divorzio con Belen Rodriguez. Da quel momento, la stampa ha iniziato a parlare di un possibile flirt tra i due, ma non ci sono state conferme ufficiali. Gilda è stata anche associata ad altre relazioni, tra cui quella con Andrea Rosso, figlio del fondatore di Diesel, e Gabriele Simeoni.

Recentemente, Gilda è stata nuovamente vista in compagnia di De Martino, alimentando voci su un possibile ritorno di fiamma. Tuttavia, né Gilda né Stefano hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali al riguardo. La stilista è molto attiva sui social media, in particolare su Instagram, dove il suo profilo ufficiale conta oltre 727.000 follower. Qui condivide momenti della sua vita quotidiana, il suo lavoro e le sue passioni, mantenendo un forte legame con i suoi fan e il pubblico.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!