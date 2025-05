Gigi Hadid presenta la sua collezione di infradito con un look audace nel cuore di New York

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Gigi Hadid continua a sorprendere il pubblico con le sue scelte di moda, trasformando ogni apparizione in un evento di stile. Recentemente, la supermodella è stata avvistata nel centro di New York, dove ha sfidato le intemperie con un outfit che ha catturato l’attenzione di tutti. Indossando un mini abito bianco elegante abbinato a un paio di infradito vivaci, Hadid ha dimostrato ancora una volta la sua abilità nel creare accostamenti inaspettati che dettano tendenza.

Un evento esclusivo per il lancio della collezione

L’occasione che ha visto Gigi Hadid protagonista è stata un evento privato presso il ristorante italiano Altro Paradiso, situato nel quartiere Soho di New York. Questo incontro esclusivo è stato organizzato per celebrare il lancio della sua nuova collezione di infradito, realizzata in collaborazione con il noto marchio Havaianas. La scelta di indossare le infradito durante un evento di tale prestigio sottolinea l’intento della modella di sfidare le convenzioni della moda, rendendo accessibile un elemento tipicamente estivo anche in contesti più formali.

Hadid ha optato per un mini abito bianco aderente firmato Marc Jacobs, caratterizzato da un tessuto in tweed impreziosito da pietre colorate che richiamano i toni dell’arcobaleno. Questo modello, noto come Crystal-Embellished Mini Dress, presenta un elegante collo alto ed è già esaurito, a dimostrazione dell’influenza che Gigi esercita nel mondo della moda. I dettagli del suo outfit, come i bracciali in resina, gli orecchini pendenti colorati e una borsa a tracolla con perline, sono stati scelti con cura per richiamare i colori vivaci dell’abito e delle infradito.

Il revival delle infradito e l’ispirazione anni ’90

Le infradito Havaianas gialle a punta quadrata, parte della collezione di Gigi, hanno rappresentato il fulcro del suo look. Questi accessori, dal costo accessibile di circa 18 euro, creano un contrasto interessante con l’esclusività del mini abito, incarnando il concetto di “high-low” che caratterizza lo stile della modella. In questa stagione, le infradito di gomma stanno vivendo un vero e proprio revival, e Gigi Hadid ha saputo elevarle a un nuovo livello, dimostrando che possono essere indossate anche in occasioni formali.

Questo approccio audace alla moda non è nuovo per Hadid, che ha già dimostrato in passato la sua capacità di rompere le convenzioni. Un esempio recente è stato il red carpet di Cannes nel 2023, dove anche la collega Jennifer Lawrence ha scelto di indossare infradito in un contesto prestigioso. La scelta di Gigi di abbinare le infradito a un abito elegante segna un passo importante nel modo in cui vengono percepiti questi accessori, rendendoli adatti a diverse occasioni.

Gigi Hadid: icona di stile e imprenditrice

Oltre a essere una supermodella, Gigi Hadid si è affermata come imprenditrice e icona di stile, influenzando le tendenze della moda a livello globale. La sua presenza sulle passerelle e agli eventi mondani è sempre accompagnata da scelte stilistiche curate nei minimi dettagli, che la rendono un punto di riferimento per appassionati e professionisti del settore. La sua capacità di mescolare elementi casual con pezzi di alta moda è ciò che la distingue nel panorama contemporaneo.

Il look di Gigi Hadid, che combina un mini dress elegante con infradito da spiaggia, rappresenta una dichiarazione di stile audace e personale. Questo abbinamento, apparentemente contraddittorio, dimostra che la moda può essere un campo di sperimentazione e libertà, dove ogni individuo può esprimere la propria personalità attraverso le scelte di abbigliamento. Con il suo approccio innovativo, Gigi continua a ispirare e a ridefinire le regole del gioco nel mondo della moda.

