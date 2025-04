Gigi Hadid: 30 anni di successi e curiosità sulla vita della supermodella

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Gigi Hadid, icona della moda e del glamour, celebra il suo trentesimo compleanno il 23 aprile 2025. Nata a Los Angeles, la modella ha saputo conquistare il mondo delle passerelle con il suo stile unico e la sua personalità carismatica. Figlia di una ex modella e di un magnate dell’edilizia, Gigi è cresciuta in un ambiente che ha nutrito la sua passione per la moda. Questo articolo esplora la sua vita, la carriera e alcune curiosità che la riguardano, offrendo uno sguardo approfondito sulla figura di questa celebrità.

Le origini di Gigi Hadid

Gigi Hadid, il cui nome completo è Jelena Noura Hadid, è nata il 23 aprile 1995 a Los Angeles, in California. Cresciuta in una famiglia con forti legami nel mondo della moda, ha ereditato l’amore per il settore dalla madre, Yolanda Foster, ex modella olandese. Suo padre, Mohamed Hadid, è un noto imprenditore giordano nel settore dell’edilizia. La sua infanzia è stata segnata da eventi significativi, come la separazione dei genitori nel 2000, che ha portato Yolanda a trasferirsi con i tre figli a Montecito, in California. Questo cambiamento ha avuto un impatto importante sulla vita di Gigi, che ha dovuto adattarsi a una nuova realtà.

Nel 2010, la famiglia si è trasferita a Malibu, dove Yolanda ha continuato a sostenere i sogni dei suoi figli. Gigi ha iniziato a lavorare nel mondo della moda già da giovane, debuttando alla New York Fashion Week nel 2014 con il marchio Desigual. Tuttavia, è stata la sfilata di Victoria’s Secret, avvenuta dieci anni fa, a segnare il suo definitivo ingresso nel firmamento delle star della moda.

La carriera di Gigi Hadid

La carriera di Gigi Hadid è costellata di successi e riconoscimenti. Dopo il suo debutto, ha rapidamente guadagnato popolarità, diventando una delle modelle più richieste al mondo. La sua presenza sulle passerelle di marchi prestigiosi come Versace, Chanel e Prada ha consolidato la sua reputazione nel settore. Oltre alla moda, Gigi ha partecipato a progetti nel mondo dello spettacolo, come il videoclip di “Bad Blood” di Taylor Swift, che ha ulteriormente ampliato la sua visibilità.

Gigi è anche conosciuta per la sua vita sentimentale, che ha attirato l’attenzione dei media. Ha avuto una relazione altalenante con Zayn Malik, ex membro dei One Direction, da cui ha avuto una figlia, Khai, che oggi ha quattro anni. Attualmente, Gigi è legata a Bradley Cooper, attore di fama internazionale, con un notevole divario di età di vent’anni. Questo rapporto ha suscitato curiosità e interesse, aggiungendo un ulteriore capitolo alla sua vita personale.

La famiglia e il legame con la sorella Bella

La famiglia Hadid ha sempre giocato un ruolo fondamentale nella vita di Gigi. Dopo la separazione dei genitori, Yolanda ha cercato di mantenere unita la famiglia, incoraggiando i suoi figli a sostenersi a vicenda. Gigi ha un legame speciale con la sorella Bella, anche lei modella di successo. Le due sorelle hanno condiviso esperienze e sfide nel mondo della moda, creando un rapporto di competizione sana e supporto reciproco.

Yolanda, madre di Gigi e Bella, ha affrontato la malattia di Lyme, e Gigi è stata al suo fianco durante questo difficile percorso. La modella ha spesso parlato dell’importanza della famiglia e del supporto che riceve dalla madre. In un’intervista a Vogue, ha condiviso un prezioso consiglio ricevuto da Yolanda: “Devi sempre dare il massimo nel tuo lavoro, perché ci sarà sempre qualcuno più bello, più talentuoso e più determinato di te”. Questo insegnamento ha guidato Gigi nella sua carriera e nella vita.

Curiosità e passioni di Gigi Hadid

Oltre alla sua carriera nel mondo della moda, Gigi Hadid ha molte passioni e interessi. Da adolescente, era una talentuosa cavallerizza e ha persino partecipato a competizioni nazionali. Inoltre, ha ricoperto il ruolo di capitano della squadra di pallavolo della Malibu High School, dimostrando il suo spirito competitivo e la sua dedizione nello sport.

Gigi ha anche intrapreso studi di psicologia criminale, ma ha dovuto interrompere il percorso a causa degli impegni lavorativi. Questa scelta riflette la sua curiosità e il desiderio di apprendere, dimostrando che la sua vita non è solo dedicata alla moda, ma anche alla crescita personale e all’esplorazione di nuove aree di interesse.

In occasione del suo trentesimo compleanno, Gigi Hadid continua a ispirare e affascinare il pubblico con il suo talento e la sua personalità. La sua storia è un esempio di come la passione, la determinazione e il supporto familiare possano portare a grandi successi.

