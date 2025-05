Gigi e Bella Hadid rivelano l’esistenza della sorellastra Aydan Nix: un nuovo capitolo familiare

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Le supermodelle Gigi e Bella Hadid hanno recentemente fatto una scoperta sorprendente che ha ampliato la loro già vasta famiglia. Hanno rivelato di avere una sorellastra, Aydan Nix, una giovane di 23 anni con una forte passione per la moda. Questo annuncio, pubblicato dal Daily Mail il 29 maggio, ha catturato l’attenzione dei media e dei fan, portando alla luce dettagli inediti su una storia familiare complessa e affascinante.

La scoperta della sorellastra

Aydan Nix è figlia di Mohamed Hadid, noto magnate immobiliare, e di Terri Hatfield Dull. La sua nascita è avvenuta dopo una breve relazione tra i due, successiva al divorzio di Mohamed da Yolanda Hadid nel 2001. La giovane è cresciuta in Florida, dove ha vissuto con l’uomo che considerava suo padre fino alla sua prematura scomparsa, avvenuta quando Aydan aveva solo 19 anni. Questo evento ha spinto la ragazza a intraprendere un test del DNA, il quale ha rivelato il suo legame biologico con i figli di Mohamed Hadid.

Gigi e Bella hanno raccontato di aver incontrato Aydan per la prima volta alla fine del 2023. Da quel momento, le sorelle hanno accolto Aydan nella loro vita con entusiasmo, descrivendo il loro incontro come un’esperienza positiva e arricchente. Hanno trascorso del tempo insieme, inclusi momenti con il padre, e hanno avviato un dialogo aperto e affettuoso su come supportarla e proteggerla. Le sorelle hanno anche sottolineato l’importanza di rispettare la privacy di Aydan e il suo diritto all’anonimato, considerando la delicatezza della situazione.

Il legame con il padre

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la relazione tra Mohamed Hadid e Terri Hatfield Dull si è conclusa prima che quest’ultima scoprisse di essere incinta di Aydan. Nonostante Mohamed fosse a conoscenza dell’esistenza della figlia, sembra che non le abbia mai fornito supporto economico. Una fonte vicina alla famiglia ha descritto il loro rapporto come cordiale, basato su un rispetto reciproco, ma anche caratterizzato da una certa discrezione.

In un episodio significativo, Mohamed Hadid avrebbe dovuto partecipare alla cerimonia di laurea di Aydan alla Parsons School of Design, ma ha annullato la sua presenza circa una settimana prima dell’evento. Questo gesto ha sollevato interrogativi sul livello di coinvolgimento del padre nella vita della giovane. Nonostante ciò, Aydan sembra aver trovato un nuovo supporto nelle sue sorelle, che si sono dimostrate pronte a costruire un legame con lei.

Aydan Nix nel mondo della moda

Aydan Nix, con i suoi 23 anni, condivide con le sorelle Bella e Gigi una forte passione per la moda. Dopo aver conseguito la laurea alla prestigiosa Parsons School of Design, ha manifestato l’intenzione di intraprendere una carriera nel settore come designer, stilista e influencer. La sua formazione in una delle scuole di moda più rinomate al mondo suggerisce che possieda un talento notevole, che potrebbe portarla a seguire le orme delle celebri sorelle, anche se in una posizione più riservata all’interno dell’industria.

La famiglia Hadid è già composta da diversi membri. Mohamed Hadid ha tre figli con l’ex moglie Yolanda Hadid, ovvero Gigi, Bella e Anwar, e altre due figlie, Marielle e Alana, nate dal primo matrimonio con Mary Butler. L’arrivo di Aydan segna un ulteriore capitolo inaspettato nella storia di questa influente dinastia, che continua a lasciare un segno significativo nel mondo della moda e degli affari.

