Gigi D’Alessio racconta la sua vita familiare e artistica a Verissimo

Il noto cantante Gigi D’Alessio è stato ospite della trasmissione “Verissimo“, dove ha condiviso dettagli sulla sua carriera e sulla sua vita privata. Durante l’intervista, D’Alessio ha parlato con affetto dei suoi sei figli e quattro nipoti, esprimendo la gioia e la confusione che regnano nella sua casa. Le sue parole hanno rivelato un lato emotivo e riflessivo, sottolineando l’importanza della famiglia e il suo legame con la musica.

La vita familiare di Gigi D’Alessio

Gigi D’Alessio ha descritto la sua vita familiare come un’esperienza ricca di emozioni e dinamismo. Con sei figli e quattro nipoti, ha dichiarato: “In casa non si capisce più nulla”. Questo affollamento familiare non è solo fonte di caos, ma anche di gioia e affetto. Il cantante ha rivelato di commuoversi ogni volta che vede i suoi nipoti, esprimendo la sua preoccupazione per il futuro: “Chissà se riuscirò a vederli quando avranno vent’anni”. Queste parole evidenziano il suo desiderio di essere presente nella vita dei suoi cari e di godere dei momenti insieme.

D’Alessio ha anche parlato della sua vita quotidiana, in cui i litigi tra i figli diventano parte della normalità. “Anche quando litigano tra loro è bello perché siamo vivi”, ha affermato, sottolineando l’importanza della vitalità e delle relazioni familiari. La sua famiglia lo fa sentire importante e apprezzato, un aspetto che il cantante considera fondamentale nella sua vita.

L’impegno artistico di Gigi D’Alessio

Durante l’intervista, Gigi D’Alessio ha condiviso la sua visione dell’arte e del suo lavoro. “Quando salgo sul palco dò tutto me stesso”, ha dichiarato, evidenziando il suo impegno nel fornire performance di alta qualità. La sua carriera musicale è stata caratterizzata da un forte senso di gratitudine verso il pubblico, che lo ha sostenuto nel corso degli anni. “Sono sempre in debito perché ho dato una manciata di canzoni e ho ricevuto tanto in cambio”, ha aggiunto, dimostrando la sua umiltà e il riconoscimento del valore del suo pubblico.

D’Alessio ha anche raccontato delle sue esperienze formative, come il suo percorso al conservatorio e il suo primo approccio con la musica, che risale a quando dirigeva un’orchestra all’età di 17 anni. La timidezza iniziale lo ha portato a trovare nel pianoforte un rifugio, un modo per esprimere se stesso senza sentirsi esposto. Anche oggi, il cantante ammette di provare un certo imbarazzo quando si esibisce, ma è consapevole dell’importanza di dare il massimo per il suo pubblico.

Il legame con il figlio LDA

Un momento toccante dell’intervista è stato quando Gigi D’Alessio ha ricevuto una sorpresa dal figlio LDA, che ha condiviso un video in cui esprimeva il suo orgoglio per il padre. “Ti sei messo a piangere quando io ti dissi che volevo fare il cantante. Sono fiero di te, del papà e dell’artista che sei”, ha detto LDA, evidenziando il profondo legame tra padre e figlio. D’Alessio ha risposto con affetto, riconoscendo le sfide che LDA ha affrontato nel suo percorso artistico e sottolineando che, nonostante le difficoltà, il figlio sta crescendo bene.

Il cantante ha anche riflettuto sul suo ruolo di genitore, affermando che un genitore non dovrebbe mai rendere la vita troppo facile ai propri figli. “È un ragazzo speciale, già a 4 anni aveva la musicalità”, ha detto, mostrando quanto sia orgoglioso del talento del figlio. Questo scambio di affetto e supporto tra padre e figlio rappresenta un aspetto significativo della vita di Gigi D’Alessio, che continua a bilanciare la sua carriera musicale con il suo impegno come genitore.

