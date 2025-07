Gigi D’Alessio e Barbara Matera: Un amore segreto rivelato dalla showgirl

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La recente rivelazione di Barbara Matera riguardo alla sua storia d’amore con Gigi D’Alessio ha catturato l’attenzione dei media e dei fan del cantante napoletano. La showgirl ed ex parlamentare ha condiviso dettagli inediti sulla loro relazione, che sembra aver lasciato un segno profondo nel suo cuore. Questo articolo esplora la storia d’amore tra i due, il percorso professionale di Barbara Matera e il contesto delle relazioni di Gigi D’Alessio.

La storia d’amore tra Gigi D’Alessio e Barbara Matera

Barbara Matera ha raccontato per la prima volta la sua relazione con Gigi D’Alessio durante un’intervista con Monica Setta, andata in onda il 9 luglio su Rai 2. La showgirl ha descritto il loro incontro come casuale, ma ha subito avvertito una forte affinità con il cantante. “È nato subito un grande feeling tra noi, che si è trasformato in qualcosa di più profondo”, ha dichiarato Matera. Nonostante la brevità della loro storia, l’ex europarlamentare ha sottolineato che il sentimento provato per D’Alessio è rimasto vivo nel suo cuore, definendolo una persona speciale.

Barbara ha anche rivelato di apprezzare alcune delle canzoni di Gigi, in particolare “Non dirgli mai“, che ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2000, e “Le mani“, pubblicata nel 2004. Tuttavia, non ha specificato il periodo esatto in cui hanno frequentato, lasciando aperte molte domande sui dettagli della loro relazione. D’Alessio, noto per le sue storie d’amore intense, ha avuto una vita sentimentale piuttosto movimentata, con relazioni che hanno segnato la sua carriera e la sua vita personale.

Le relazioni di Gigi D’Alessio

Gigi D’Alessio ha avuto diverse relazioni significative nel corso della sua vita. La più lunga e nota è stata quella con Carmela Barbato, sua ex moglie. I due si sono conosciuti quando erano adolescenti e hanno condiviso un percorso di vita insieme, culminato nel matrimonio e nella nascita di tre figli: Claudio, Ilaria e Luca, quest’ultimo conosciuto come LDA, partecipante al programma “Amici“. La separazione tra Gigi e Carmela non è stata semplice, ma entrambi continuano a mantenere un buon rapporto, specialmente per il bene dei loro nipotini.

Dopo la fine del matrimonio, D’Alessio ha intrapreso una relazione con Anna Tatangelo, che ha attirato l’attenzione dei media per la sua durata di quindici anni e per la nascita di loro figlio, Andrea. Tuttavia, anche questa storia è giunta al termine, portando il cantante a iniziare una nuova vita con Denise Esposito, la sua attuale compagna, con cui ha avuto altri due figli. La vita sentimentale di Gigi D’Alessio è caratterizzata da passione e intensità, elementi che sembrano riflettersi anche nelle sue canzoni.

Chi è Barbara Matera

Barbara Matera, nata nel 1981, è un’ex soubrette e annunciatrice Rai con un percorso professionale variegato. Ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo come modella, partecipando a Miss Italia, per poi diventare annunciatrice Rai dal 2003 al 2007. Ha anche partecipato a programmi televisivi come “Notti sul ghiaccio” e ha recitato in film e fiction italiane, tra cui “Carabinieri” e “Don Matteo“.

La sua carriera ha preso una svolta significativa quando ha deciso di entrare in politica, grazie al supporto di Silvio Berlusconi, che l’ha portata al Parlamento Europeo. “Ho cominciato come annunciatrice Rai e poi ho avuto l’opportunità di entrare in politica, un’esperienza che ho trovato straordinaria”, ha raccontato Barbara. Oggi, dopo aver concluso la sua carriera politica, si dedica alla comunicazione e alla sua vita familiare, in particolare alla figlia Diletta.

La rivelazione della sua storia con Gigi D’Alessio ha aggiunto un ulteriore capitolo alla vita di Barbara Matera, unendo il suo passato nel mondo dello spettacolo con la sua attuale carriera e vita personale.

