Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme: un matrimonio da sogno nella Costiera Sorrentina

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il 7 giugno 2025, la Costiera Sorrentina ha fatto da cornice a un matrimonio da favola tra Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme. La coppia, che si è conosciuta all’interno della Casa del Grande Fratello nel 2021, ha celebrato il loro amore con una cerimonia ricca di emozioni e di ospiti illustri. L’annuncio del loro fidanzamento era avvenuto ad agosto dello scorso anno a Milos, in Grecia, e ora hanno finalmente coronato il loro sogno d’amore.

Un amore nato in tv

Gianmaria Antinolfi, imprenditore quasi quarantenne, e Federica Calemme, ex miss di 29 anni, hanno vissuto un percorso sentimentale caratterizzato da alti e bassi, ma che li ha portati a un passo importante: il matrimonio. La loro storia è iniziata nel 2021, quando entrambi erano concorrenti del Grande Fratello. Da quel momento, la loro relazione ha attirato l’attenzione del pubblico, con momenti di passione e qualche difficoltà, ma sempre con un forte legame che li ha uniti. La proposta di matrimonio, avvenuta in una romantica cornice greca, ha segnato l’inizio di un nuovo capitolo della loro vita insieme.

La cerimonia nuziale

La cerimonia si è svolta in una location incantevole, immersa nella bellezza della Costiera Sorrentina. Federica ha indossato un abito da sposa in pizzo bianco, con una silhouette a sirena firmata da Mikaela C. Creazioni, che ha esaltato le sue forme. I capelli erano raccolti in un elegante chignon, accompagnati da un lungo velo che ha aggiunto un tocco di romanticismo al suo look. Gianmaria, d’altro canto, ha scelto un completo scuro con gilet a contrasto, che ha conferito un’aria di sofisticatezza all’evento. La cerimonia è stata caratterizzata da momenti toccanti, tra cui il bacio scambiato all’uscita della chiesa, che ha emozionato gli invitati.

La festa al castello medioevale

Dopo la cerimonia, la celebrazione è proseguita al Castello Medioevale di Castellamare di Stabia, una location mozzafiato affacciata sul mare. Qui, gli ospiti hanno potuto gustare un aperitivo e una cena placée, immersi in un’atmosfera incantevole. Federica ha cambiato look per il ricevimento, indossando un vestito in seta bianca dallo scollo all’americana, che lasciava la schiena scoperta, attirando l’ammirazione di tutti. La festa ha visto la partecipazione di numerosi volti noti del mondo dello spettacolo, tra cui Antonella Fiordelisi e il suo fidanzato Giulio Fratini, Giulia Cavaglià, Giovanna Abate e Raffaella Giudice.

Un ricevimento indimenticabile

Il ricevimento ha avuto inizio al tramonto, creando un’atmosfera magica e romantica. Gli sposi hanno brindato insieme agli invitati, condividendo momenti di gioia e felicità. La serata è stata caratterizzata da balli, risate e momenti di grande emozione, culminando nel taglio della torta, un momento atteso da tutti. La coppia ha dimostrato di essere felice e affiatata, circondata dall’affetto dei loro cari e amici. La celebrazione è proseguita fino a tarda notte, rendendo questo giorno indimenticabile per Gianmaria e Federica, che hanno finalmente coronato il loro sogno d’amore.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!