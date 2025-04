Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi: un amore che cresce con l’arrivo della loro prima figlia

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Oggi, domenica 27 aprile 2025, Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi saranno ospiti del programma televisivo “Verissimo“. La coppia, in attesa della loro prima figlia, condividerà con Silvia Toffanin la loro storia d’amore, che ha avuto inizio durante l’adolescenza. Questo incontro rappresenta un momento significativo per i due, che stanno per intraprendere una nuova avventura come genitori.

La storia d’amore di Gianmarco e Chiara

Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi si sono conosciuti quando erano ancora adolescenti: Chiara aveva solo 14 anni e Gianmarco 17. Da quel primo incontro, avvenuto in un contesto informale, è scattata una scintilla che ha dato vita a una relazione duratura. La loro connessione è cresciuta nel tempo, portandoli a condividere momenti importanti della vita insieme. Nel 2021, prima della partenza per i Giochi Olimpici di Tokyo, Gianmarco ha fatto la proposta di matrimonio a Chiara, un gesto che ha segnato un passo fondamentale nella loro storia.

Il matrimonio è stato celebrato a Pesaro nel settembre del 2022, un evento che ha unito non solo i due innamorati, ma anche le loro famiglie e amici. Durante la loro apparizione a “Verissimo“, la coppia ha espresso il desiderio di diventare genitori, un sogno che si è avverato con l’annuncio della gravidanza avvenuto il 18 febbraio 2025. Le parole condivise sui social, in cui promettono di donare tutto il loro amore alla loro futura figlia, hanno toccato il cuore dei loro fan.

L’annuncio della gravidanza e il sesso del nascituro

Il 18 febbraio 2025 è stata una data memorabile per Gianmarco e Chiara, che hanno annunciato la gravidanza attraverso un video in bianco e nero sui loro profili social. Le immagini mostrano la coppia sorridente e innamorata, mentre le parole di Chiara esprimono la gioia e l’emozione per l’arrivo della loro prima figlia. Questo annuncio ha generato un’ondata di felicità tra i loro sostenitori, che hanno seguito con interesse la loro storia.

Successivamente, il 10 marzo, la coppia ha rivelato il sesso del nascituro: saranno genitori di una femminuccia. Durante la loro partecipazione a “Verissimo“, Chiara ha condiviso il desiderio di Gianmarco di avere una figlia, affermando: “Sì, io sogno una piccola Chiara“. Questo desiderio riflette l’affetto e la connessione profonda tra i due, che si preparano a vivere una nuova fase della loro vita.

Le sfide di Gianmarco Tamberi e il suo futuro

Gianmarco Tamberi ha affrontato momenti difficili durante le Olimpiadi di Parigi 2024, a causa di un calcolo renale che ha ritardato il suo viaggio e ha influenzato le sue prestazioni. Questo episodio ha sollevato preoccupazioni sul suo futuro sportivo. Tuttavia, durante un’apparizione al Festival di Sanremo, l’atleta ha chiarito le voci riguardanti un possibile ritiro dalle competizioni. Ha condiviso la sua esperienza, descrivendo i mesi di difficoltà e la perdita di fiducia in se stesso, ma ha anche sottolineato l’importanza della determinazione.

Gianmarco ha affermato che le vere vittorie non si misurano solo in successi, ma nella volontà di affrontare le sfide. Nonostante le paure, ha espresso un forte desiderio di riprovarci e di tornare in pista, con l’obiettivo di partecipare alle Olimpiadi di Los Angeles nel 2028. Questo spirito di resilienza e la sua passione per l’atletica rappresentano un esempio di come affrontare le difficoltà e continuare a lottare per i propri sogni.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!