Gianmarco Steri potrebbe tornare a Uomini e Donne come hair stylist: le ultime indiscrezioni

Gianmarco Steri, protagonista dell’ultima edizione del Trono classico di Uomini e Donne, potrebbe avere un nuovo ruolo all’interno del programma di Canale 5. Dopo la sua scelta di Cristina Ferrara, il giovane barbiere potrebbe tornare nel dating show non come tronista o corteggiatore, ma come hair stylist. Le voci su questo possibile ingaggio sono state diffuse dall’esperto di gossip Amedeo Venza tramite il suo profilo Instagram, dove ha rivelato che la redazione del programma sta considerando seriamente questa opzione.

Il ruolo di Gianmarco Steri come hair stylist

Gianmarco Steri, noto per la sua professione di barbiere, potrebbe portare la sua esperienza e competenza nel campo della bellezza all’interno di Uomini e Donne. Il suo ingresso come hair stylist rappresenterebbe un’interessante novità per il programma, che da sempre cerca di rimanere al passo con le tendenze e le esigenze del pubblico. L’idea di avere un esperto di capelli tra i membri del cast potrebbe arricchire ulteriormente le dinamiche del dating show, offrendo ai partecipanti la possibilità di ricevere consigli e trattamenti professionali.

Progetti futuri per Gianmarco e Cristina

Oltre alla sua possibile nuova avventura a Uomini e Donne, Gianmarco Steri e la sua fidanzata Cristina Ferrara starebbero progettando di avviare un’attività insieme. Secondo le rivelazioni dell’esperta di gossip Deianira Marzano, la coppia avrebbe in mente di aprire un negozio di hair and beauty a Roma. Questo progetto rappresenterebbe un passo significativo nella loro relazione, che sembra procedere a gonfie vele. La Marzano ha anche accennato alla possibilità che i due inizino a convivere nella Capitale, città natale di Gianmarco, mentre Cristina, originaria di Napoli, vive attualmente a Milano.

La situazione attuale della coppia

La relazione tra Gianmarco e Cristina sembra essere in una fase positiva. Nonostante sia passato poco tempo dalla loro scelta, chi ha avuto l’opportunità di incontrarli ha descritto la coppia come affiatata e complice. Questo è un buon segno per il futuro della loro relazione, anche se il tempo dirà se riusciranno a superare le sfide che ogni coppia deve affrontare. La loro decisione di avviare un’attività insieme potrebbe rappresentare un ulteriore passo verso una vita condivisa, consolidando il legame tra i due.

Il successo del Trono di Gianmarco Steri

Il Trono di Gianmarco Steri ha suscitato molte discussioni tra i telespettatori, alcuni dei quali hanno trovato i suoi atteggiamenti controversi. Nonostante le critiche, il suo percorso è stato uno dei più seguiti della stagione. La puntata della sua scelta ha ricevuto un’attenzione particolare, tanto che Mediaset ha deciso di trasmetterla in prime time su Canale 5. Questo ha portato a un notevole share del 17.2%, permettendo al programma di superare la concorrenza di Milly Carlucci, che stava trasmettendo la finale di Sognando… Ballando con le Stelle su Rai Uno. La capacità di Maria De Filippi di attrarre il pubblico rimane una costante, e il successo del Trono di Steri ne è una chiara dimostrazione.

