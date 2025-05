Gianmarco Steri e Cristina: la nuova coppia di Uomini e Donne svela i dettagli della loro relazione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’ultima puntata di Uomini e Donne ha segnato un momento importante per Gianmarco Steri e Cristina, che hanno ufficializzato la loro relazione. In un’intervista rilasciata a Witty Tv, i due protagonisti hanno condiviso le loro emozioni e i progetti futuri, rivelando dettagli inediti sulla loro storia d’amore. Questo articolo esplorerà le dichiarazioni dei due giovani e il loro percorso all’interno del programma.

La scelta di Gianmarco e la dolcezza di Cristina

Nella serata di ieri, Gianmarco Steri ha scelto Cristina come sua compagna, chiudendo così un lungo percorso all’interno del programma di Maria De Filippi. Durante l’intervista, il tronista ha espresso la sua sorpresa per la dolcezza e la naturalezza della nuova fidanzata. “Non pensavo avesse una dolcezza così autentica”, ha dichiarato, aggiungendo che ha anche scoperto un lato geloso di Cristina: “Oltre al fatto che è pesante, non credevo fosse anche gelosa”. Queste affermazioni hanno messo in luce un aspetto inaspettato della personalità di Cristina, rivelando una dinamica interessante tra i due.

La proposta di convivenza e il recupero di Gianmarco

Cristina ha colto l’occasione per rivelare che, a differenza del percorso nel programma, Gianmarco ha mostrato un lato più affettuoso e premuroso dopo la scelta. “Durante il percorso non mi ha mai dimostrato niente, ma una volta finita l’esperienza ha recuperato con gli interessi”, ha spiegato. La giovane ha anche svelato che il tronista le ha già proposto di andare a convivere: “Mi ha detto che vuole andare a convivere con me”. Gianmarco, con un tono ironico, ha risposto: “Non mi ricordo”, suscitando risate e confermando la loro complicità.

Un legame indissolubile e la vita sociale di coppia

Dopo la scelta, Gianmarco e Cristina hanno trascorso ogni momento insieme, senza mai separarsi. “Da quando siamo usciti dal programma non ci siamo mai lasciati”, ha affermato Cristina, sottolineando la forza del loro legame. La corteggiatrice ha anche parlato della sua integrazione nella cerchia di amici di Gianmarco, descrivendo serate conviviali in compagnia di un gruppo affiatato. “Siamo sempre almeno 30 persone a cena a casa. Ho incontrato tutti i ragazzi”, ha detto, evidenziando l’atmosfera di allegria e serenità che caratterizza le loro interazioni sociali.

Crescita del feeling e progetti futuri

Gianmarco e Cristina hanno concluso l’intervista parlando della loro relazione in continua evoluzione. Entrambi hanno notato come il loro feeling cresca giorno dopo giorno, alimentato da momenti condivisi e nuove esperienze. La giovane ha menzionato la presenza di amici come Enzakkione, che ha contribuito a rendere le serate più divertenti e spensierate. Questo legame, che si sta rafforzando, rappresenta una base solida per il futuro della coppia, che sembra pronta a intraprendere un nuovo capitolo insieme.

