Ghostbusters: Afterlife: il nuovo trailer dell’attesissimo sequel

“Ghostbusters: Afterlife” arriva finalmente nei cinema l’11 novembre. Il nuovo trailer ci rivela dei volti già noti

Ghostbusters: Afterlife il nuovo trailer ufficiale

Con “Ghostbusters: Afterlife” in uscita a novembre dopo diversi ritardi, l’attesissimo sequel ha ricevuto un nuovo trailer, che il regista/co-regista Jason Reitman ha dichiarato su Twitter è nella “Top 3 per i trailer dei miei film“. Il sequel di “Ghostbusters” del 1984 e del 1989, segue una madre (Carrie Coon) e i suoi due figli (Finn Wolfhard, Mckenna Grace) che si trasferiscono in Oklahoma, dove i bambini scoprono il passato del nonno con il team originale di Ghostbusters.

Il cast del sequel

Jason Reitman sta prendendo le redini di suo padre Ivan Reitman, che ha diretto i due film originali di “Ghostbusters”. Più di recente, il regista ha diretto “Tully” e “The Front Runner” del 2018, mentre ha ricevuto nomination all’Oscar come miglior regista per “Juno” (2007) e “Up in the Air” (2009). Oltre a Coon, Grace e Wolfhard, “Ghostbusters: Afterlife” è interpretato anche da Paul Rudd, Logan Kim, Celeste O’Connor e Tracy Letts. Tornano nel franchise anche Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver e Annie Potts. Il film è scritto da Jason Reitman e Gil Kenan.

“Ghostbusters: Afterlife” era originariamente previsto per il rilascio il 10 luglio 2020, ma è stato spostato a marzo 2021, quindi a giugno. Dopo diversi ritardi, la pellicola arriverà finalmente nei cinema l’11 novembre.

Francesca Reale

28/07/2021