Ghali e il referendum sulla cittadinanza: un appello per i diritti in Italia

Ghali, il noto rapper milanese, si fa portavoce di una questione cruciale per molti italiani e non: il diritto di cittadinanza. Nato nel 1993 a Milano, ha trascorso la sua infanzia tra via Padova e Baggio, vivendo a stretto contatto con la realtà italiana. La sua storia personale, segnata dall’emigrazione della madre dalla Tunisia, lo ha reso consapevole delle difficoltà legate all’identità e ai diritti civili. Con il referendum dell’8 e 9 giugno, Ghali invita tutti a riflettere sull’importanza di riconoscere i diritti di chi vive e lavora in Italia, ma non è ancora considerato cittadino.

La storia di Ghali e la sua identità

Ghali ha condiviso con Vanity Fair il suo percorso di vita e le sue esperienze. Cresciuto in Italia, ha sempre parlato italiano meglio dell’arabo e ha costruito la sua vita qui, circondato da amici e colleghi. Tuttavia, nonostante il suo legame profondo con il Paese, ha ottenuto la cittadinanza italiana solo a diciott’anni. Sua madre, fuggita dalla Tunisia, ha dovuto affrontare un lungo e difficile cammino per garantire un futuro migliore al figlio. Ghali sottolinea quanto possa pesare un semplice documento, un foglio di carta che determina il riconoscimento della propria identità e dignità.

Il rapper si è trovato a vivere una condizione di limbo, dove né l’Italia né la Tunisia lo accettano completamente. “Capisco cosa vuol dire essere qui ed essere visti come stranieri e andare al proprio paese di origine ed essere visti come stranieri ancora”, ha affermato. Questa dualità lo ha portato a interrogarsi su dove realmente appartenga, evidenziando le difficoltà di chi vive in una situazione simile.

Il referendum del 8 e 9 giugno: un’opportunità da non perdere

Il referendum che si svolgerà l’8 e 9 giugno rappresenta un momento cruciale per il futuro dei diritti civili in Italia. Ghali ha utilizzato i suoi canali social per esprimere l’importanza di questo evento, sottolineando che non si tratta di una questione da prendere alla leggera. “Si parla di diritti, di lavoro, di cittadinanza e di cosa vuol dire davvero far parte di un Paese”, ha scritto su Instagram.

Il rapper chiede che venga riconosciuto il diritto di cittadinanza a chi vive in Italia da almeno cinque anni, piuttosto che dieci. Questo cambiamento potrebbe avere un impatto significativo su migliaia di persone che, pur vivendo e contribuendo attivamente alla società, non sono ancora riconosciute come cittadini. Ghali invita tutti a partecipare al voto, sottolineando che è fondamentale che almeno il 50% degli elettori si presenti, altrimenti il referendum non avrà valore.

La cittadinanza come questione di dignità

Per Ghali, la cittadinanza non è solo un documento legale, ma rappresenta un riconoscimento della dignità e del tempo trascorso in un Paese. “È una questione di rispetto del tempo che abbiamo da viverci”, ha affermato. La sua esperienza personale lo ha portato a comprendere le ingiustizie che molti affrontano e il desiderio di costruire un futuro migliore.

Il rapper esprime il suo sogno di diventare un esempio positivo per la sua comunità, un’immagine che contrasti con i pregiudizi e le narrazioni negative che spesso circolano nei media. “Sognavo di finire al telegiornale per una notizia positiva, sognavo di dare un nuovo immaginario della mia gente”, ha dichiarato.

Ghali conclude il suo messaggio invitando tutti a unirsi per costruire un cambiamento reale, non solo in Italia ma anche in altre parti del mondo dove le ingiustizie sono ancora più evidenti. La sua voce si fa eco di una generazione che chiede di essere ascoltata e riconosciuta, un passo fondamentale verso una società più giusta e inclusiva.

