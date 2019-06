Geena Davis per la terza stagione di “Glow”

In arrivo un nuovo personaggio nella terza edizione della serie “Glow” di Netflix. Secondo quanto riportato da TheWrap sembra che il cast della serie sul wrestler femminile targata Netflix si avvarrà della partecipazione della carismatica Geena Davis, nota al grande pubblico tra le altre cose per il cult “Thelma & Louise”.

Le ragazze di “Glow” approdano a Las Vegas e affrontano nuove prove sul ring e nella vita

La serie tv creata da Liz Flahive e Carly Mensh è arrivata con successo alla sua terza stagione raccontando il mondo del wrestler degli anni Ottanta. La protagonista principale è l’aspirante attrice Ruth Wilder (Alison Bie) alle prese con il programma “Georgius Ladies of Wrestling”, guidato dal regista fallito Sam Sylvia (Marc Maron). Sul ring la donna si ritroverà ad affrontare la sua ex miglior amica Debbie Eagan (Betty Gilpin), che ha avuto una relazione con suo marito e ha dovuto abbandonare il mondo dello spettacolo dopo aver avuto un bimbo.

Una serie straordinaria di Netflix tutta al femminile con un’ospite d’eccezione

Non si sa ancora molto sul personaggio interpretato da Geena Davis, ma sembra che la sua parte sarà quella di una ex direttrice di teatro di Las Vegas, luogo dove ha sede l’azione della terza stagione. Sandy Devereaux St. Clair (aka Greena Davis) apparirà in più di una puntata come manager della residenza che ospita il gruppo delle ragazze di Glow. La donna, sarà di supporto a Ruth, in crisi e pertanto fuori dalle scene, e a Debbie in preda ai sensi di colpa per il poco tempo dedicato a suo figlio. Del resto, il personaggio di Debbie sta evolvendo molto in questa terza stagione, e diventerà con il tempo un’importante produttrice.

“Glow” mostra uno spaccato della forza delle donne nello sport , metafora della vita di tutti i giorni.

Ivana Faranda

11/06/2019