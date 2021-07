Gaslit: nuovi attori nel cast della serie firmata Starz

Il cast di “Gaslit” si arricchisce sempre di più. Oltre a Julia Roberts e Sean Penn, che sono già stati scelti per ruoli da protagonista, troveremo anche Chris Messina, Chris Bauer, Hamish Linklater e molti altri.

Gaslit: il cast e la trama

La serie drammatica di Starz “Gaslit” ha appena annunciato diversi nuovi membri del cast, tra cui Allison Tolman, J.C. MacKenzie, Chris Bauer, Hamish Linklater e Chris Messina. Julia Roberts e Sean Penn sono già stati scelti per i ruoli principali. La serie è stata creata e prodotta da Robbie Pickering, il produttore dietro “Mr. Robot” e “Search Party”. A lui si uniranno i produttori esecutivi, Sam Esmail e il produttore Chad Hamilton, così come lo sceneggiatore e regista di “Captain Fantastic” Matt Ross.

La serie seguirà specificamente il ruolo di Martha Mitchell nell’esporre lo scandalo Watergate, che sarà interpretata da Julia Roberts. Mitchell era una persona mondana e moglie del procuratore generale di Nixon, John Mitchell, che sarà interpretato da Penn. È stata la prima persona a dichiarare pubblicamente il coinvolgimento di Nixon nel Watergate, il che ha fatto crollare anche la sua vita personale. Costretto a scegliere tra sua moglie e il suo presidente, A.G. Mitchell si trova di fronte a una decisione compromettente.

I personaggi della serie

Allison Tolman è stato scelto come Winnie McLendon, una giornalista di Washington che viene coinvolta nello scandalo e alla fine diventa il biografo di Mitchell. MacKenzie interpreterà Howard Hunt, un ex agente della CIA che ha collaborato con l’unità “Idraulici” di Nixon per aiutarli a eseguire l’irruzione del Watergate. Bauer interpreterà James McCord, un altro ex agente della CIA che ha servito come capo della sicurezza per John e Martha Mitchell. Linklater è stato scelto come Jeb Magruder, un burocrate di Washington che è stato coinvolto nella rapina del Watergate e alla fine è finito in prigione. Infine, Messina interpreterà l’agente dell’FBI Angelo Lano, incaricato di scoprire chi c’era dietro l’irruzione del Watergate Water

Le stagioni del Watergate

La serie è basata sull’acclamato podcast di “Slate Slow Burn”, in cui ogni stagione analizza in profondità uno scandalo politico o di cultura pop. La prima stagione si è concentrata su Watergate ed è stata presentata per la prima volta nel 2017. Epix ha effettivamente acquisito i diritti del podcast nel 2019, che hanno trasformato in un documentario in sei parti che è andato in onda un anno dopo. “Gaslit” sarà quindi il secondo adattamento del podcast, nonché uno dei numerosi progetti Watergate attualmente in fase di sviluppo. HBO ha la propria serie di riprese in questo momento: “The White House Plumbers”. È una serie limitata su come il furto con scasso fallito è stato progettato ed eseguito da Hunt e G. Gordon Liddy, con Woody Harrelson e Justin Theroux.

Le riprese di “The White House Plumbers” sono attualmente in corso, ma “Gaslit” non ha ancora una data di uscita. Sulla base delle recenti notizie sul casting, dovrebbe iniziare a breve la produzione, il che significa che avremo alcune serie concorrenti dal tema Watergate tra cui scegliere, entro la fine dell’anno o nel 2022.

Francesca Reale

06/07/2021